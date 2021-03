Coronavirus: 54.476 muertos y 2.234.913 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Imagen ilustrativa

Otras 113 personas murieron y 8.160 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 54.476 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.234.913 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Vacunación

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 3.534 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,2% en el país y del 60,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18 de este viernes, el total de inoculados asciende a 3.026.464, de los cuales 2.445.509 recibieron una dosis y 580.955 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones son 3.846.565.De los 2.234.913 contagiados, 2.016.729 recibió el alta y 163.708 son casos confirmados activos.El reporte consignó que murieron 73 hombres y 39 mujeres, mientras que 1 persona de San Luis fue registrada sin datos de sexo.En este contexto, los ministros de Salud del país evaluaron priorizar la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para alcanzar a un mayor número de personas y favorecer la inoculación de adultos mayores, durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).La ministra de salud Carla Vizzotti, quien presidió la reunión, aseguró que existe consenso con las provincias sobre la necesidad de bajar la mortalidad de la Covid 19 con la vacunación de las personas de "mayor riesgo" y de "desalentar los viajes al exterior" para evitar el ingreso al país de "nuevas cepas".En este sentido, la provincia de La Pampa resolvió que todas las personas que lleguen a esa provincia desde el exterior deberán aislarse obligatoriamente 14 días.En tanto, un vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó a las 14.21 al aeropuerto internacional de Ezeiza procedente de Moscú y trajo al país 330 mil dosis de la primera aplicación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, que serán destinadas a mayores de 70 años.Por su parte, el Ministerio de Educación informó que 425.933 docentes y no docentes de toda Argentina recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus al 17 de marzo, durante la primera reunión del Observatorio del regreso presencial a las aulas encabezada por el ministro Nicolás Trotta.En la reunión, también se informó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires optaron por jornadas preenciales diarias de 3 ó 4 horas reloj con horarios de ingreso escalonados; alternancia entre semanas presenciales y no presenciales para los años de escolaridad priorizados (modelo 2 x 2); y semanas de 4 días de clases y 1 día actividad docente sin estudiantes.En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud indicó que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, incluida la Covishield que se administra en la Argentina, tiene "un perfil riesgo-beneficio positivo, con un enorme potencial para prevenir infecciones y reducir las muertes".En este sentido, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y Oxford, tras defender en reiteradas ocasiones que es "segura" y luego de que varios países suspendieran su uso debido a sus supuestos efectos secundarios.En Francia, ante el nuevo confinamiento decretado en París por otro rebrote de coronavirus, gran parte de sus habitantes pugnaban por salir de la región antes de quedarse encerrados, lo que generó un caos en las estaciones de trenes y las rutas, entre otras dificultades.En la región, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que no intervendrá en caso de que se produzca un estallido de desobediencia civil contra las cuarentenas impuestas por los gobernadores ante el colapso sanitario.En Ecuador, el ministro de Sanidad, Rodolfo Farfán, presentó su dimisión, a solo 20 días de estar en el cargo y después de que venciera el plazo ordenado por un juez para que presentara una lista con las personas que fueron vacunadas contra el coronavirus en el país.En Paraguay, tres argentinos fueron detenidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi de e Asunción luego de que una empleada de la aerolínea que iban a abordar detectara que los testeos negativos de coronavirus eran PCR falsos y diera aviso al Ministerio de Salud local.En Chile, el ministro de Salud Enrique Paris, anunció que planean aumentar la capacidad del sistema de salud ante la ocupación récord de camas de cuidados intensivos durante la pandemia y tras reportarse la cifra diaria de contagios de coronavirus más alta desde el 14 de junio pasado.