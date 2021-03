El gobierno de Sáenz, partidario de convalidar las vacunaciones clandestinas

Ministro Ricardo Villada

Villada ha comenzado negando que el gobernador Gustavo Sáenz y los miembros de su familia más próxima hubieran sido vacunados contra el COVID-19 con alguna de las dosis suministradas por el gobierno nacional.

La ley de protección de datos, inaplicable

Al mismo tiempo, Villada ha negado también que se hubieran vacunado ministros o secretarios de Estado, excepto los que pertenecen a la órbita del Ministerio de Salud Pública. Pero no ha podido negar que no lo hubieran hecho asesores contratados por el Gobernador ni otros funcionarios con diferente responsabilidad a la de los ministros y secretarios.El ministro Villada incurrió en unde las normas jurídicas que rigen la vacunación de los ciudadanos, al decir que «el proceso de vacunación que se lleva a cabo en todo el país y que está organizado a través del plan estratégico establecido por el gobierno nacional en diciembre del año pasado ya había definido mediante la resolución 712 quiénes se consideraban personal estratégico».El error -que no es poca cosa precisamente- consiste en que la resolución 712 del Ministerio de Salud, que contiene la definición de lo que se considera «personal estratégico» fue publicada a finales de febrero de 2021 (hace solo dos semanas y media atrás) y no «en diciembre del año pasado», como sorprendentemente sostiene el ministro.En diciembre de 2020 el Ministerio de Salud federal publicó la resolución 2883/2020, de 29 de diciembre, que admitió genéricamente la «vacunación estratégica» (personal de salud, escalonamiento en función de la Fuerzas Armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios, personal docente y no docente inicial, primaria y secundaria y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis), pero que de ningún modo precisó cuáles sean o deban ser los criterios puntuales para que las personas sean consideradas estratégicas, ni el procedimiento para su consideración.Solo después del escándalo que motivó la salida del gobierno federal del señor, el Ministerio de Salud se dignó en precisar cuáles eran las «otras poblaciones estratégicas», limitando de este modo la libertad que la primera resolución había concedido a las provincias para que ellas definieran el «universo estratégico».Ha dicho también el señor Villada -como gran novedad- que el gobernador Sáenz ha decidido encargar, de ahora en adelante, al llamado Comité Operativo de Emergencia que defina puntualmente quién debe ser considerado estratégico a los fines de su vacunación contra el COVID-19.Pero esta es una, pues la citada resolución 2883/2020, de 29 de diciembre, en su anexo, ya preveía que las «otras poblaciones estratégicas» debían ser definidas por los gobiernos provinciales.. Y sigue sin hacerlo ahora, pues una cosa es definir de antemano, con criterios generales el carácter estratégico de diferentes funciones y otra cosa distinta es decir que el COE definirá en cada caso quién es estratégico y quién no.Más grave todavía fue el anuncio de Villada que dice que «a partir de este momento, cualquier funcionario que se vacune como personal estratégico, deberá realizarlo previa autorización del Comité Operativo de Emergencia, quien determinará quiénes y cuándo les llega la vacunación como personal perteneciente a ese sector. Y asimismo, dicha información se hará pública periódicamente».Este anuncio supone nada menos que lade las vacunaciones clandestinas dispensadas por el gobierno de Salta entre el 29 de diciembre de 2020 y el día de la fecha, en el que entra en vigor la intervención del COE en la selección de los «estratégicos» y la consecuente obligación de informar a los ciudadanos.Durante su exposición, que duró aproximadamente seis minutos, el ministro Villada ha confirmado que los «funcionarios vacunados» sin que se conozca su identidad. Pero, al aludir a un informe del Ministro de Salud solicitado por el Gobernador, Villada sorprendentemente no ha hecho conocer la identidad de estos diez funcionarios. En estos momentos, no es posible saber por qué el señorconoce la identidad de las personas vacunadas y no la pueden conocer los ciudadanos de Salta.¿Por qué cuando la ministra Vizzotti le pide al hospital público la lista de los vacunados vip, el hospital se la da y la ministra manda a publicarla inmediatamente? ¿Es que el secreto que el señor Esteban está protegiendo se halla amparado por leyes que no son aplicables al gobierno nacional?El señor Villada no ha dicho en ningún momento por qué la identidad de los (supuestamente) diez funcionarios que se vacunaron antes de la resolución del gobernador Sáenz de hacer intervenir al COE va a permanecer en estricto secreto.El ministro Villada dijo también en la rueda de prensa que su colega de Salud, señor, ha invocado el artículo 5 de la ley nacional 25.326 para negarse a dar la lista de los vacunados de forma clandestina.Sin embargo, el artículo invocado, si bien requiere el consentimiento escrito del titular de los datos(no así para su difusión), considera que dicho consentimiento no es necesario en los siguientes casos:a) Cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto.b)(La obligación legal de suministrar los datos de identidad de los vacunados clandestinos se encuentra establecida en los artículos 2, 7 y concordantes de la ley nacional 27.275, que regula el derecho ciudadano de acceso a la información pública y que rige en el ámbito de la administración salteña por virtud de la adhesión pronunciada por la ley provincial 8173).c) Cuando se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio (Si bien este supuesto se refiere más al tratamiento que a la difusión, el clamor público dirigido al gobierno provincial es que se den a conocer solo el nombre, el documento y la ocupación de los vacunados clandestinos.El gobierno de Salta -seguramente mal asesorado- ha buscado un mal amparo legal para su negativa de suministrar la información pública que está obligado a dar a conocer, sin reservas ni atajos de ninguna naturaleza.