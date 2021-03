Por qué debe renunciar inmediatamente el Ministro de Salud Pública de Salta

Juan José Esteban (Bubble Boy) Ministro de Salud Pública de Salta

Los ministros existen para ayudar a gobernar y no para convertir al gobierno en un infierno ni para hacer perder unas elecciones a su partido o a su jefe. El que saca los pies del tiesto se tiene que ir, incluso sin que se lo pidan.

El caso del médicoclama al cielo, por el hecho de que bajo su teórico control (no sabemos si con conocimiento suyo o no) en Salta se han vacunado contra la COVID-19 personas que no deberían haberlo hecho de ningún modo. No hay justificación jurídica ni moral en Salta para las vacunaciones de privilegio.El señor Esteban -ministro- se niega en redondo a decir quiénes son los, alegando para elloy el hecho de que los vacunados (cuya cifra real se ignora) son considerados por el gobierno (o al menos por su ministerio) como «personal estratégico».Pero estos argumentos no hacen más que agravar la ya de por sí delicada situación política del ministro Esteban. Lo dibujan como un magnífico ignorante de las normas que, por su cargo, está obligado a conocer, a respetar, a cumplir y a hacer cumplir.El mismo ministerio que dice que la vacunación contra la COVID-19 forma parte de la intimidad de las personas es el que exige -públicamente y con papeles- que los menores de edad que se matriculen en centros públicos y privados de enseñanza presenten junto a su solicitud un certificado de aptitud física que¿Dónde está el derecho a la intimidad de estas personas, teniendo en cuenta además de que hablamos de menores de edad?La vacunación es un hecho que mezcla la tutela de la salud pública con la responsabilidad cívica, de modo queo tratado como tal en ningún caso.Un vacunado, sea que se vacune contra la tuberculosis, la varicela, la tos convulsa o la poliomielitis, no tiene la consideración jurídica de un «paciente» y por tanto no puede reclamar para sí el ejercicio de su derecho a la intimidad que asiste a las personas que padecen alguna enfermedad.Diferente, por supuesto, es el caso de las personas que han sufrido mordeduras de animales peligrosos o presentan heridas que requieren que se les inocule la vacuna contra el mal de rabia o contra el tétanos, pues en la mayoría de los casos la publicidad indebida de la aplicación de esta vacuna sería apta para revelar un cierto estado clínico que la persona afectada quizá desee mantener en la órbita de su intimidad.Pero con la vacuna del COVID-19 no sucede nada parecido.El gobierno ha encarado, cuyo objetivo final es inmunizar a la mayor cantidad de población posible. En tales condiciones, no existe derecho a la intimidad alguno que se pueda oponer al progreso de las peticiones de transparencia e información pública.En Salta, como en otros lugares del mundo, no se permite la venta de la vacuna en farmacias ni se permite a los particulares ponérsela por su cuenta. Esta tarea ha sido asumida por el Estado y, al serlo, el Estado no puede guardar secreto acerca del alcance personal de su objetivo vacunatorio. Debe informar y hacerlo sin reservas de ninguna naturaleza.No es verdad -como dice el ministro Esteban- que él sea depositario de una información confidencial cuyo secreto solo pueda ser levantado por una orden judicial. Cuando llegue esa orden judicial, seguramente vendrá acompañada de un mandamiento para abrir un proceso penal contra quienes pudieran haber ocultado información pública relevante. En tal caso, la situación del ministrodel gobierno provincial de Salta será mucho más grave.La definición, a nivel normativo, de lo que debe considerarse «personal estratégico» a tenor de lo que dispone la Resolución 2883/2020, de 29 de diciembre, del Ministerio de Salud Federal, cuando la nueva Ministra de Salud, señorafirmó la Resolución 712/2021, que precisa que tienen la consideración de «personal estratégico» las personas que desarrollen funciones de gestión necesaria y relevante para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo que acrediten el rol estratégico de su función, independientemente de la edad y la condición de salud y realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición.Antes de esta fecha, no había ninguna definición legal al respecto, por lo que las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales en la materia, responden -todas ellas- a la más pura discrecionalidad de las autoridades.Es sumamente discutible que esta grave alteración del orden de prioridades establecido en la Resolución 2883/2020, de 29 de diciembre, que, como se puede ver en el anexo de la propia resolución, considera al llamado «personal estratégico», pueda constituir un delito penal.Lo que sí es unay un hecho intolerable por la sociedad, que paciente y disciplinadamente espera a que le llegue el turno para vacunarse, con el agravante de que algunas personas han muerto por la enfermedad esperando las mismas vacunas que se han utilizado para algunos privilegiados.Suponiendo que el trabajo de la cesada ministrahaya llegado a ser «incómodo» para el gobierno del que formaba parte, los graves problemas que está provocando el autoritarismo dejustifican, desde hace tiempo, una solución tan radical como la que en su día afectó a la pediatra.El hecho de que con muchos menos líos en sus alforjas Medrano haya sido cesada y apartada del gobierno y que Esteban se mantenga habla bastante mal de la práctica de la llamada «igualdad de género» por parte de la cúpula del gobierno.¿A un hombre le perdonamos los escándalos pero a una mujer no?El ministro Esteban debería renunciar o ser inmediatamente cesadoy por decidir por su exclusiva voluntad quién es «personal estratégico» y quién no.Igualmente deben ser cesados (echados del gobierno) aquellos y aquellas que, a sabiendas de que no les tocaba vacunarse, se arremangaron y consintieron el pinchazo. Un pinchazo que puede acabar con sus carreras políticas.Sobre ellos y ellas debe caer todo el peso de la condena social, porque en democracia esta es la única forma de salvar la ropa del Gobernador.Es decir, que si el Gobernador no procede como se espera de él, ejecutando de forma inmediata y fulminante las responsabilidades políticas que emergen de estos abusos, el que tiene que ir preparando la despedida es él.