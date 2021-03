Coronavirus: 53.836 muertos y 2.201.886 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 166 personas murieron y 6.164 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 53.836 los fallecidos y 2.201.886 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.469 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,2% en el país y del 58,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 2.488.218, de los cuales 2.022.489 recibieron una dosis y 465.729 las dos, mientras que las vacunas distribuidas llegan a 3.823.465.Un 59,96% (3.696 personas) de los infectados de este lunes (6.164) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 2.201.886 contagiados, el 90,52% (1.993.215) recibió el alta y 154.835 son casos confirmados activos.El reporte consignó que murieron 81 hombres y 82 mujeres, mientras que 2 personas de la provincia de Buenos Aires y 1 de la Ciudad de Buenos Aires fueron registradas sin datos de sexo.El Ministerio precisó que murieron 52 hombres en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Chubut; 4 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 2 en La Pampa; 2 en Mendoza; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en Santa Cruz y 5 en Santa Fe.También fallecieron 51 mujeres en Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chubut; 2 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 3 en Jujuy; 4 en La Pampa; 1 en Mendoza; 1 en Misiones; 1 en Río Negro; 2 en Salta y 9 en Santa Fe.Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.610 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.086; en Catamarca, 91; en Chaco, 120; en Chubut, 123; en Corrientes, 69; en Córdoba, 383; en Entre Ríos, 121; en Formosa, 32; en Jujuy, 28; en La Pampa, 114; en La Rioja, 14; en Mendoza, 125; en Misiones, 118; en Neuquén, 123; en Río Negro, 94; en Salta, 63; en San Juan, 69; en San Luis, 1; Santa Cruz, 84; en Santa Fe, 333; en Santiago del Estero, 71; Tierra del Fuego, 35 y en Tucumán 257.El Ministerio indicó que se realizaron en las últimas 24 horas 34.040 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 8.032.713 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 919.910 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 243.042; Catamarca, 9.119; Chaco, 36.062; Chubut, 48.251; Corrientes, 25.029; Córdoba 168.262.; Entre Ríos, 46.993; Formosa, 1.599; Jujuy, 21.709; La Pampa, 19.954; La Rioja, 10.549; Mendoza, 69.493; Misiones, 10.088; Neuquén, 63.335; Río Negro, 53.881; Salta, 27.690; San Juan, 15.943; San Luis, 21.519; Santa Cruz, 37.469; Santa Fe, 222.647; Santiago del Estero, 23.531; Tierra del Fuego, 23.398 y Tucumán, 82.413.En este contexto, Vizzotti señaló en conferencia de prensa que "este redoblar la atención es para darnos tiempo a vacunar primero a quien tiene riesgo de morir. Entonces, aunque tengamos más casos vamos a tener un impacto en la mortalidad, porque ningún país del mundo todavía pudo interrumpir la circulación del virus", dijo."El 90 % de las dosis de las vacunas contra Covid-19 está en un 10% de los países", recordó la ministra, lo que "muestra una inequidad que no es nueva, por lo que es un gran logro que Argentina y otros países de la región estén vacunando. Hay que poner en valor lo conseguido", sostuvo.También se avanza con Sinopharm, "viendo cuándo pueden venir esas tres millones de dosis de vacunas, estamos con Covax que está haciendo convenios bilaterales con distintos laboratorios, con AstraZeneca ya está, y estamos también con 580 mil dosis de Serum Institute, de la India".En un comunicado, la cartera sanitaria recordó que el domingo comenzó la distribución de un total de 399.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de continuar el plan de vacunación y sostener la inoculación de personas mayores de 70 años, mientras que la semana pasada se repartieron 375.805 dosis del segundo componente de esa vacuna.Por otra parte, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y Vizzotti analizaron la implementación de “decisiones como las de Canadá, donde cada pasajero tiene la obligación de pagarse sus test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio".Según fuentes oficiales, "hay preocupación por los argentinos que, aún ante el contexto regional de aumentos de casos y la aparición de nuevas cepas, todavía analizan viajar al exterior".Más temprano, en una rueda de prensa, la ministra de Salud había declarado que "sin lugar a dudas" hay que "desalentar los viajes" y que la gente tiene que saber que ir a un lugar con casos (de coronavirus), con una variante nueva, es un riesgo individual y sanitario para el país".En el plano internacional, la mitad de las regiones de Italia volvió a confinarse por el avance del coronavirus.Todos los niveles escolares -desde jardín de infantes hasta el universitario- y las tiendas minoristas fueron cerradas en nueve regiones y la provincia autónoma de Trento, declaradas "zonas rojas", con restaurantes abiertos solo para llevar.En Alemania, la asociación de médicos de cuidados intensivos pidió que se reinstauren inmediatamente restricciones severas para hacer frente a una posible tercera ola de coronavirus ante la difusión de la variante británica de Covid-19.Por otra parte, varios países europeos de suspender el uso de la vacuna del laboratorio sueco-británico AstraZeneca mientras se estudia si la treintena de casos de coagulación sufridos por vacunados en la región tiene o no relación con el fármaco.Los últimos en adoptar esta medida este lunes "por precaución" fueron Alemania, Francia, Italia, España y Luxemburgo, que se sumaron a Noruega, Islandia, Dinamarca, Bulgaria, Irlanda y Países Bajos, aunque el vínculo de causa y efecto aún no ha sido fue demostrado científicamente.Las decisiones de estos países es temporal a la espera de un dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), se informó.AstraZeneca, por su parte, defendió su vacuna al afirmar que el número de casos de trombos en los inoculados con el fármaco es "significativamente menor de lo que se podría esperar", tras haber realizado "una revisión minuciosa" de los datos disponibles sobre los inmunizados en el Reino Unido y la UE.Andrew Pollard, director del grupo de vacunas de Oxford, aseguró que "hay pruebas muy tranquilizadoras de que no hay un aumento del fenómeno de los trombos en el Reino Unido, donde se han administrado hasta ahora la mayoría de las dosis de Europa".