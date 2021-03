Coronavirus: 53.646 muertos y 2.192.025 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 68 personas murieron y 6.278 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 53.646 los fallecidos, mientras el Gobierno nacional ajusta los detalles para el arribo de las tres millones de dosis de la vacuna Sinopharm y espera una nueva remesa de la Sputnik V.

El Ministerio de Salud informó que con estos registros, suman 2.192.025 positivos en el país, de los cuales 1.981.157 son pacientes recuperados y 157.222 son casos confirmados activos.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 2.355.467, de los cuales 1.913.083 recibieron una dosis y 442.384 las dos, mientras que las vacunas distribuidas contabilizan 3.418.965.En las últimas 24 horas, se notificaron 68 nuevas muertes, de las cuales 35 son hombres y 33 mujeres.También se informó que fueron realizados 42.812 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.972.452 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.La cartera sanitaria indicó que son 3.454 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 60% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).En este marco, fuentes de la Casa Rosada afirmaron que luego de firmado el contrato con China, los representantes de ambas partes trabajan en los ajustes más finos de la operación que traerá las 3 millones de dosis de la vacuna Sinopharm, probablemente hacia el fin de la semana próxima.En tanto, a la espera una nueva remesa de la Sputnik V, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó este sábado tarde que comenzó la distribución de un total de 399.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por otra parte, quedó oficializada la decisión de reducir la frecuencia de los vuelos que llegan al país desde el exterior, y se reiteró la recomendaciones de diferir los viajes al extranjero, en particular a los mayores de 60 años o personas que integren los grupos de riesgo.A través de esta medida, se decidió mantener reducidas las frecuencias de vuelos provenientes de México y Europa al 30% de la capacidad y, desde ahora, ese mismo límite regirá para los aviones que lleguen desde Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile.Además, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 9 de abril próximo los pasos habilitados para el ingreso al país e incluyó desde el martes 16 al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery "como corredor seguro" para ingresar al territorio nacional, que vuelve a abrir después de siete meses cerrado por obras de remodelación.A su vez, el Ministerio de Salud ratificó este sábado su recomendación de evitar los viajes fuera del país por motivos no esenciales, ya que implican un riesgo importante de contagio y de transmisión posterior en la Argentina de las nuevas variantes del coronavirus (SARS-CoV-2), que ya circulan a nivel internacional.Esta recomendación surgió luego de que en el aeropuerto de Ezeiza se comprobara que 44 jóvenes argentinos que volvían de un viaje de egresados procedentes de Cancún, México, dieron resultado positivo en el test de antígeno contra el SARS-CoV-2.En tanto, mientras avanza la vacunación en todo el país, la provincia de Buenos Aires informó que aplicó un total de 946.747 dosis en 566 puntos dispuestos exclusivamente para la campaña de inmunización de la población contra el coronavirus.La Unión Europea (UE) debió salir este sábado a calmar el creciente descontento entre sus miembros por la distribución de las vacunas contra el coronavirus y habilitó dar "flexibilidad" a la propuesta de la Comisión sobre el reparto de manera prorrateada, de acuerdo a la situación epidemiológica en cada nación.En Alemania, el Instituto Robert Koch (RKI) advirtió este sábado que tras los feriados de Semana Santa puede haber un repunte de los contagios en ese país que rondaría los 30.000 casos diarios, debido a la propagación de la variante británica del coronavirus.En tanto Estados Unidos sumó este sábado más de 61.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según la Universidad local Johns Hopkins,y en Paraguay el ministro de Salud Julio Borba, afirmó hoy que su país afrontaba "una situación bastante complicada" a causa del crecimiento de los contagios de Covid-19 y advirtió que “el peor momento todavía no pasó”.