Salud Pública asegura el acceso a los métodos anticonceptivos y la atención de la salud sexual

El Ministerio de Salud Pública del gobierno de Salta asegura el acceso a los métodos de anticoncepción.

A través de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, que depende de la Subsecretaría de Medicina Social, se trabaja en consonancia con los objetivos de la Ley Nº 25.623 y en coordinación con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.Desde el año 2018, en los departamentos Capital y Orán se implementa el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), cuyo objetivo general es disminuir el número de embarazos no intencionales en adolescentes.En cuanto a losdisponibles en el sistema público hay de corta y larga duración, y también se puede recurrir a los quirúrgicos o definitivos, como la ligadura de trompas en la mujer o la vasectomía en el varón.Entre los métodos de corta duración, se cuentan los hormonales periódicos por vía oral y el anticonceptivo hormonal de emergencia (AHE), que es el que se utiliza para evitar un embarazo ante una relación sexual no cuidada o en caso de abuso sexual.La máxima efectividad de este método es dentro de las primeras 12 horas. Si bien se puede tomar hasta 5 días después de la relación, con el paso de las horas disminuye su efectividad, por lo que su uso debe ser lo antes posible.También en los centros de salud se provee en forma gratuita preservativos de uso masculino, que además de evitar embarazos, previenen infecciones de transmisión sexual.En cuanto a los métodos de larga duración, se dispone del implante subdérmico, cuya duración es de tres años; el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, que dura 10 años; y el dispositivo intrauterino con hormonas, que dura cinco años.Estos métodos son de acceso gratuito y están disponibles en hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública, donde además se ofrece consejería previa en salud sexual integral, asesoramiento sobre los distintos métodos disponibles, en cuanto a ventajas y desventajas, para que los usuarios puedan elegir.En materia de, la ley nacional Nº 25.673 creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Son objetivos de este programa: alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.Con respecto a la, la ley establece que deben ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos., ha afirmado la supervisora de Salud Sexual y Procreación Responsable.También se aplica la Ley Nº 26.130, de anticoncepción quirúrgica, que garantiza el acceso a estas prácticas desde los 16 años de edad, de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que considera a las personas, desde esa edad, como adultas para tomar decisiones con respecto a su salud.Otras leyes con las cuales se trabaja son las siguientes: Nº 26.485, de protección integral a las mujeres; Nº 26529, sobre derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud; Nº 26.473, de identidad de género de las personas.La población puede acceder asobre salud sexual integral y métodos de planificación familiar a través de la línea telefónica gratuita 0800 222 3444. Instagram: saludsexualydiversidad.salta Facebook: Dir Materno Infancia Salta. Teléfonos: (0387) 4213074/4213853/4211846.