Jornada dedicada a la salud de la mujer en el centro de salud de Villa Asunción

El Centro de Salud de Villa Asunción realizará el próximo día lunes 8 de marzo el estudio Papanicolaou (PAP) para detección temprana de cáncer cervicouterino y una jornada dedicada a la salud de la mujer.

Los profesionales realizarán elde forma gratuita en el horario de 8 a 13 y de 14 a 17. Las pruebas son de carácter voluntario, gratuito y sin necesidad de solicitar turno.Para la, las mujeres no deben estar indispuestas, no haber mantenido relaciones sexuales en las 24 horas anteriores a la prueba y no deben realizarse lavados vaginales.Otras recomendaciones consisten en llevar una toalla, no usar tampones uno o dos días antes del PAP y no estar en tratamiento con óvulos.Las interesadas también podrán acceder a la toma de presión arterial, medición de peso y talla para valoración de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.Habrásobre planificación familiar, métodos de anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual y nutrición. Además, habrá puestos de información sobre promoción de salud integral y prevención de enfermedades.