Coronavirus: 52.192 muertos y 2.118.676 contagiados en la Argentina

Otras 116 personas murieron y 6.653 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras comenzaron a ser distribuidas a las provincias 492.000 dosis de la vacuna Sinopharm, para iniciar el proceso de inmunización a docentes.

Con estos registros, suman 52.192 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.118.676 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó hoy el Ministerio de Salud.La cartera sanitaria indicó que son 3.527 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,1% en el país y del 60% en la Área Metropolitana Buenos Aires.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados ascienden a 1.126.108, de los cuales 823.446 recibieron una dosis y 302.662 las dos, mientras que el total de vacunas distribuidas es de 2.179.110.Un 53,78% (3.578 personas) de los infectados de hoy (6.653) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 2.118.676 contagiados, el 90,47% (1.916.936) recibió el alta y 149.548 son casos confirmados activos.En esta jornada informaron que los fallecidos fueron 70 hombres y 45 mujeres, mientras que una persona en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.Del millón de vacunas de Sinopharm recibidas, Nación dispuso el envío en una primera etapa de 492.400 dosis según el porcentaje de población de cada provincia, lo que comenzó el domingo.De esta manera, el Gobierno superó la distribución de dos millones de dosis de las distintas vacunas para combatir la Covid-19 en todas las jurisdicciones del país.La provincia de Córdoba fue de las primeras en aplicar la primera dosis, ya que comenzó hoy con la campaña de inoculación a los docentes hasta los 59 años del sector público y privado, con la expectativa oficial de aplicar 1.400 por día a personal de nivel inicial y educación especial.En la provincia de Buenos Aires ya recibieron la primera dosis de la vacuna 45.000 docentes y auxiliares que son parte de los grupos prioritarios, en tanto que 289.798 trabajadores de la educación ya se inscribieron para recibir la inoculación.El personal docente con comorbilidades, preinscripto para ser vacunado en el sitio web http://www.vacunatepba.gba.gob.ar, comenzó a recibir las dosis el pasado 11 de febrero en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires y en sedes de la obra social provincial IOMA, informó hoy el Ministerio de Salud provincial.En tanto, se confirmó hoy que la Argentina recibirá hasta mayo próximo 1.944.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca-Oxford como parte de la iniciativa Covax, que garantiza un acceso global equitativo a esos medicamentos.Así lo informó Covax en un comunicado, en el que detalla la lista de los 142 países que recibirán las 237 millones de dosis de vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.A esas dosis se suman 1,2 millones del laboratorio Pfizer-Biontech, pero esas no serán distribuidas en la Argentina, según se indicó.En el plano internacional, tras un descenso gradual de casos y muertes por coronavirus a nivel global que pareció detenerse ayer, el mundo no logra dejar atrás la segunda ola de la pandemia, como demostró hoy la decisión de Alemania de flexibilizar, pero no terminar, las restricciones.También Chile extendió su estado de emergencia, y el Reino Unido busca contagiados con la nueva cepa brasileña.El Reino Unido registró hoy un total de 343 fallecidos por coronavirus, una cifra casi tres veces superior a la confirmada el lunes, cuando se reportaron algo más de 100 decesos debido a la enfermedad.Con este dato, el cómputo de fallecidos desde el inicio de la pandemia llegó a 123.296, mientras que 4.188.400 personas se contagiaron el virus, 6.391 más en las últimas 24 horas, precisó la agencia de noticias Europa Press.En la región, un estudio en Brasil sobre la cepa descubierta en ese país da cuenta que la variante del Amazonas del coronavirus tiene capacidad de reinfectar a quienes ya fueron víctimas de Covid-19, abriga un poder duplicado de contagio y fue llevada involuntariamente a todo Brasil en aviones de línea que trasladaron hasta febrero unas 92.000 personas, lo reveló hoy un estudio conjunto de científicos de la Universidad de San Pablo (USP) y de la Universidad de Oxford, Reino Unido.