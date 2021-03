Es 'prematuro y poco realista' pensar que el COVID-19 desaparecerá en 2021, advierte la OMS

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Imagen ilustrativa

Acabar completamente con el COVID-19 en 2021 es poco realista, pero si es posible reducir las muertes y las hospitalizaciones si se utilizan las vacunas de manera inteligente e igualitaria, aseguró el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud este lunes.

Un progreso amenazado

Despliegue de vacunas en Ghana y Côte d'Ivoire

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/03/1488862

Michael Ryan, detalló que a pesar de que hay nuevos datos positivos y “muy alentadores” sobre la eficacia de las vacunas para disminuir la infección y la transmisión, es necesario mantener el control sobre el virus.“Sería prematuro y poco realista pensar que deberíamos acabar con este virus antes de fin de año, pero lo que sí podemos, si lo hacemos, es acabar con las hospitalizaciones y las muertes, y la tragedia asociada a esta pandemia”, expresó.Agregó que es necesario analizar más ampliamente los datos sobre cada una de las vacunas y cómo funcionan para para disminuir el riesgo de que las personas se infecten y puedan transmitir el virus.“Si las vacunas comienzan a tener un impacto no solo en las muertes y hospitalizaciones, sino que también tienen un impacto significativo en el riesgo de transmisión, entonces creo que nos acelerará hacia el control de esta pandemia”.Ryan explicó que la OMS está centrada en mantener lo más bajo posible el número de contagios para evitar posibles mutaciones del virus y en proteger a la población de riesgo en todo el mundo compartiendo las vacunas disponibles. “Ahora mismo el virus está en control”, dijo.No obstante, durante la semana pasada, el número de casos de COVID-19 a nivel mundial volvió aumentar por primera vez en mes y medio, informó el director de la Organización, Tedros Adhanom Gebreyesus.Los casos notificados aumentaron en cuatro de las seis regiones: América, Europa, Asia sudoriental y el Mediterráneo oriental.“Esto es decepcionante, pero no sorprendente. Estamos trabajando para comprender mejor estos aumentos en la transmisión. Parte de esto parece deberse a la relajación de las medidas de salud pública, la circulación continua de variantes y la gente que baja la guardia”, explicó el doctor Tedros, recordando que a pesar de que las vacunas ayudan a salvar las vidas no se puede depender solo de ellas.“Están cometiendo un error. Las medidas básicas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta”, dijo.Para las autoridades de salud pública, eso significa pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena asistida y atención de calidad; y para las personas, significa evitar multitudes, distanciamiento físico, higiene de manos, mascarillas y estar en lugares con buena ventilación.“Se trata de una crisis mundial que requiere una respuesta mundial coherente y coordinada”, repitió el director.La epidemióloga Maria Van Kerkhove por su parte se hizo eco de las palabras de Tedros, y dijo que, si los aumentos de la última semana demuestran algo, es que el virus puede recuperar y resurgir a los niveles de 2020.“Esto es una advertencia severa para todos nosotros de que este virus se recuperará si lo dejamos. Y no podemos permitirlo. La transmisión se ha reducido a números muy bajos y no podemos dejar que aumente, especialmente cuando tenemos vacunas en marcha. Limiten su contacto con los demás, sacrifiquen las reuniones sociales, usen mascarillas, eviten las multitudes”, reiteró la experta.La Organización Mundial de la Salud también informó este lunes que ya comenzaron las primeras campañas de vacunación en Ghana y Côte d'Ivoire con las inmunizaciones enviadas por el mecanismo COVAX, la iniciativa para la distribución equitativa de estas herramientas de salud.Las vacunas para ambos países de bajos ingresos fueron financiadas por donantes; Ghana recibió 600.000 dosis; y Côte d'Ivoire, 504.000 de la vacuna de AstraZeneca.“Este importante hito permitirá a Ghana volver a abrirse y a reconstruir nuestra economía aún más fuerte que antes", declaró el presidente del país Nana Akufo-Addo.Las entregas marcan el comienzo de lo que será el lanzamiento mundial de vacunas más grande, rápido y complejo de la historia. En total, COVAX tiene como objetivo entregar al menos 2000 millones de dosis de vacunas COVID-19 para fines de 2021, incluidos al menos 1,3 mil millones a las 92 economías elegibles para recibir donativos a través de esta iniciativa que pretende una distribución equitativa de las inmunizaciones.“Este es un día con el que muchos de nosotros hemos estado soñando y trabajando durante más de 12 meses. Es gratificante ver el fruto de esa labor. Pero el éxito aún está por llegar. Este es solo el comienzo de lo que COVAX se estableció para lograr. Nos queda mucho por hacer para hacer realidad nuestra visión de comenzar la vacunación en todos los países de los primeros 100 días del año. Solo quedan 40 días", dijo Tedros.Este lunes, Colombia también recibió un cargamento de 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, y se convirtió en el primer país en acceder a las vacunas de COVAX a través del mecanismo de autofinanciación en América Latina.