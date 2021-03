Coronavirus: 52.077 muertos y 2.112.023 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 112 personas murieron y 4.658 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, mientras que arribó el segundo de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que trae desde Rusia nuevas partidas de la vacuna Sputnik V, con lo que son 1.250.000 las dosis recibidas entre ambos cargamentos.

Más dosis de Sputnik V

Panorama mundial

Con los fallecidos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, suman 52.077 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.112.023 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.De los 2.112.023 contagiados, el 90,49% (1.911.338) recibió el alta y 148.608 son casos confirmados activos.En esta jornada informaron que los fallecidos fueron 67 hombres y 44 mujeres, mientras que 1 persona en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.El reporte consignó que murieron 12 hombres en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chubut; 8 en Córdoba; 8 en Entre Ríos; 1 en La Rioja; 2 en Misiones; 4 en Neuquén; 5 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Juan; 1 en San Luis; 5 en Santa Cruz; 6 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 2 en Tierra del Fuego; y 2 en Tucumán.También fallecieron 13 mujeres en Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 4 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 4 en La Pampa; 1 en Mendoza; 1 en Misiones; 1 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe; y 1 en Tucumán.En este contexto, el segundo de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que trae desde Rusia nuevas partidas de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, arribó a las 19:49 al aeropuerto de Ezeiza, con 732.500 dosis.Así, el total de las partidas que llegaron en las dos aeronaves alcanza la cifra de 1.250.000 y, de esta forma, la Argentina supera las 4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, según se informó oficialmente.En el plano global, la Organización Mundial de la Salud consideró impensable que el mundo pueda deshacerse de la pandemiapara finales de este año y transmitió preocupación al difundirse el primer aumento de coronavirus en la última semana con relación a las siete anteriores."Es muy prematuro y no me parece realista pensar que terminaremos con este virus para fin de año", dijo el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan."Si somos inteligentes, creo que podremos terminar con las internaciones, las muertes y la tragedia asociadas" con este flagelo, agregó.Por su parte el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, lamentó durante un informe online que el número de enfermos registrados en la última semana, luego de seis consecutivas en baja, aumentó respecto de las siete anteriores.Precisó que los casos señalados aumentaron en las Américas, en Europa, en el sudeste asiático y en el Mediterráneo oriental, según reporte de la agencia de noticias ANSA."Esto es decepcionante pero no sorprendente", concluyó.A su vez, la OMC comenzó a debatir una propuesta para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas anti-Covid-19, lo que permitiría aumentar su producción y garantizar una distribución más equitativa, aunque Estados Unidos, la UE y Suiza, donde están las sedes de varios gigantes farmacéuticos, y países ricos, como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido, se oponen.El texto -apoyado por un centenar de países, incluyendo a Argentina, la Unión Africana y ONGs- propone derogar algunas de las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), "los diseños y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de las informaciones no divulgadas", para que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse de las patentes.En paralelo, Tedros, quien también respalda la iniciativa de la OMC, recalcó la desigualdad y lamentó que los países de bajos ingresos recién estén comenzando a vacunar a los trabajadores de la salud contra el coronavirus."Es alentador ver que los trabajadores de la salud en los países de bajos ingresos comienzan a ser vacunados contra la Covid-19, pero es lamentable que esto llegue casi tres meses después de que algunos de los países más ricos comenzaran sus campañas de vacunación", criticó en rueda de prensa desde Ginebra, citado por la agencia Europa Press.El sistema impulsado por la OMS para ayudar a enfrentar la pandemia a los países menos favorecidos prevé asignar 237 millones de dosis de vacunas a 142 economías participantes de la iniciativa antes de finales de mayo.En Rusia, el presidente Vladimir Putin aseguró que las vacunas desarrolladas por su país son eficaces para prevenir los contagios con las nuevas variantes de coronavirus, responsables en parte de los picos de la segunda ola de la pandemia en Europa y países de África y América Latina, según replicó la agencia Sputnik.Hasta ahora, se aplicaron más de 224 millones de dosis en al menos 123 países o territorios.