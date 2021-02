Coronavirus: 51.510 muertos y 2.077.288 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 155 personas murieron y 7.477 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país, en tanto la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el inicio de la vacunación para los docentes con el millón de dosis de la vacuna Sinopharm, que se estima llegará el jueves desde China.

El Ministerio de Salud informó que con estos registros suman 51.510 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.077.288 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó, además, que de los 2.077.288 contagiados, el 90,4% (1.877.898) recibió el alta y 147.820 son casos confirmados activos.En esta jornada, los fallecidos fueron 91 hombres y 61 mujeres, mientras que 3 personas fueron registradas sin datos de sexo: 1 residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Córdoba y 1 en Salta.En las últimas 24 horas se realizaron 50.888 testeos y desde el inicio del brote suman 7.225.225 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 160.560 muestras por millón de habitantes.En este contexto, la ministra de Salud anunció el comienzo de la campaña de vacunación para el personal docente con alrededor de un millón de dosis desarrolladas por el laboratorio chino Sinopharm, que se estima lleguen el jueves en un vuelo de Aerolíneas Argetinas, que partió este martes hacia China.El anuncio del inicio de la inoculación de los docentes, esperado por los sindicatos del magisterio, se da en un marco auspicioso debido al reinicio de las clases presenciales en los colegios de todo el país, luego de casi un año de haberse suspendido.Según se informó, este grupo está compuesto por unas 1.450.000 docentes y no docentes en todo el país, y tendrá priodirdad los 350.000 trabajadores de Educación inicial, especial y primer ciclo de primaria (1ro, 2do y 3er grado).En declaraciones a El Destape Radio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, resaltó la importancia de la llegada de la vacuna procedente de China, añadió que su distribución en el país es "más fácil" debido a que necesita menores requerimientos de frío para su conservación, y destacó que "se pueden dar indistintamente la primera de la segunda" dosis.En tanto, el Gobierno nacional, tras la detección de anomalías en el proceso de vacunación informó la creación de una comisión que se encargará de monitorear la trazabilidad de la inmunización contra el coronavirus del "personal estratégico".Así se decidió durante una reunion virtual encabezada por Vizzotti con los expertos que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).En tanto, continúan los operativos de vacunación en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en otras provincias se inició la vacunación a personas mayores de 70 años.En el territorio bonaerense 3.035.317 se inscribieron para ser vacunados, según publicó la cuenta oficial de la cartera sanitaria., mientras que la provincia incorporó más de 200.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZéneca producida en la India.En este distrito, los contagios bajaron por sexta semana consecutiva, luego del pico registrado en los primero días de enero, y alcanzaron un promedio diario en la semana de 2.325 nuevos infectados, según indicó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.La provincia de Córdoba comenzó a vacunar a las personas mayores de 70 años; San Luis inició la vacunación en los geriátricos; en Santa Fe ya se inocularon más de 215.000 personas; y en Entre Ríos, el 25% de los adultos mayores ya fue inmunizado.En el plano internacional, la cantidad de contagios rozaba los 112 millones y se superó los 2,48 millones de muertes, tras los 290.000 y 7.000 de las últimas 24 horas, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.En la región de Medio Oriente, Israel ya inoculó a más del 70% de los ciudadanos mayores de 16 años con al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, pero el ministro de Salud, Yuli Edelstein, instó a la población a no bajar la guardia ante las próximas festividades, según la agencia Europa Press.En Italia se detectó el primer contagio con la variante brasileña del coronavirus en una escuela de educación media en Roma, por lo que se procedió a clausurarla provisoriamente, y elevó el total de establecimientos educativos cerrados a seis, de acuerdo a medios locales.En el Reino Unido, el anuncio del premier Boris Johnson sobre el plan que pondrá fin el 21 de junio al confinamiento nacional reverdeció las esperanzas.En la región, México recibió el lunes las primeras 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.En tanto, Brasil aprobó el registro definitivo de la vacuna de Pfizer/BioNTech para poder comercializarla y utilizarla de forma masiva, aunque el fármaco no está todavía disponible en el país, en momentos en que vive una dramática segunda ola de la pandemia, con una media de más de 1.000 fallecidos diarios hace semanas.