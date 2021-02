Coronavirus: 50.616 muertos y 2.039.124 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 184 personas murieron y 6.064 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 50.616 los fallecidos y 2.039.124 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Panorama nacional

Panorama mundial

La cartera sanitaria indicó que son 3.573 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,8% en el país y del 58,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 55,5% (3.366 personas) de los infectados de este miércoles (6.064) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 2.039.124 contagiados, el 90,37% (1.842.878) recibió el alta y 145.630 son casos confirmados activos.En esta jornada los fallecidos fueron 119 hombres y 64 mujeres, mientras que 1 persona, residente en la provincia de Buenos Aires, fue registrada sin dato de sexo.El reporte consignó que murieron 47 hombres en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 9 en Chaco; 2 en Chubut; 1 en Corrientes; 4 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 1 en Jujuy; 6 en La Pampa; 8 en La Rioja; 1 en Mendoza; 4 en Neuquén; 7 en Río Negro; 1 en Salta; 8 en Santa Cruz; 9 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero y 1 en Tierra del Fuego.También fallecieron 21 mujeres en Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 5 en Chubut; 1 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 2 en La Pampa; 5 en La Rioja; 2 en Misiones; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 7 en Santa Cruz y 9 en Santa Fe.Este miércoles se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.602 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 764; en Catamarca, 81; en Chaco, 104; en Chubut, 175; en Corrientes, 289; en Córdoba, 438; en Entre Ríos, 85; en Formosa, 10; en Jujuy, 51; en La Pampa, 43; en La Rioja, 35; en Mendoza, 134; en Misiones, 95; en Neuquén, 225; en Río Negro, 151; en Salta, 34; en San Juan, 82; en San Luis, 6; en Santa Cruz, 117; en Santa Fe, 320; en Santiago del Estero, 48; Tierra del Fuego, 46 y en Tucumán 129.El Ministerio indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 45.882 testeos y contabilizan 6.947.674 desde que comenzó la pandemia.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 851.056 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 224.137; Catamarca, 6.963; Chaco, 32.684; Chubut, 45.508; Corrientes, 20.421; Córdoba 152.911; Entre Ríos, 43.767; Formosa, 988; Jujuy, 19.878; La Pampa, 17.841; La Rioja, 9.916; Mendoza, 65.864; Misiones, 7.059; Neuquén, 59.148; Río Negro, 50.948; Salta, 24.935; San Juan, 14.742; San Luis, 20.227; Santa Cruz, 34.750; Santa Fe, 212.567; Santiago del Estero, 21.962; Tierra del Fuego, 22.529; y Tucumán, 78.323.En este contexto, el Gobierno resaltó el inicio de "un ritmo de vacunación más acelerado", con la llegada de 580.000 dosis contra el coronavirus, producidas en la India, y estimó que los avances en los procesos para adquirir nuevas partidas permitirán que entre agosto y septiembre próximo sean vacunados todos aquellos en condiciones de serlo, si no se modifican las variables atadas a los laboratorios."Con las vacunas que hemos comprometido y con las acciones que estamos haciendo, estimamos que en agosto, septiembre, tenemos vacunados a todos los argentinos que están en condiciones de ser vacunados", afirmó el ministro de Salud, Ginés González García, quien además reveló que el acuerdo con China para la provisión de dosis de Sinopharm está avanzado y sólo restan "los detalles finales".Una partida de 580.000 vacunas producidas en India arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en el vuelo QR 8155 de la compañía Qatar, procedente de Doha.Esta partida forma parte de un total de 1.160.000 dosis que Argentina adquirirá a través del Instituto Serum.González García, al supervisar el cargamento de vacunas en el Hangar de Cargas del aeropuerto de Ezeiza, dijo que "en 48 horas las vacunas estarán disponibles en las provincias".El ministro detalló que "ya se está finalizando la vacunación del personal sanitario", aseguró que "quedan muy pocos (sin vacunarse) en todo el país" e indicó que se está iniciando la inoculación de "adultos mayores y los más vulnerables, con un gradualismo entre los 80 y 70 años, según la organización de cada provincia".Además, en declaraciones a radio La Red, González García subrayó que el Gobierno está "empezando otro ritmo vacunatorio más acelerado, en negociaciones con los distintos proveedores de vacunas" y garantizó que se seguirá "acelerando día a día".En ese marco, el ministro advirtió: "No se puede decir con certeza porque hay una variable que no controlamos", en torno al cumplimiento por parte de los laboratorios.En tanto, a nivel global, el número de nuevos casos de coronavirus disminuyó en el mundo un 16% la semana pasada, la quinta consecutiva de baja, para situarse en 2,7 millones, según registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).El número de muertos informados también disminuyó un 10% con relación a la semana precedente, según la actualización epidemiológica semanal de la OMS, el organismo de salud de la ONU, basada en datos recibidos hasta el domingo.Cinco de las seis regiones del mundo tomadas en cuenta por la OMS informaron de una reducción de dos dígitos en el número de nuevo casos y solo el Mediterráneo oriental presentó un alza del 7%.Los nuevos casos cayeron un 20% la semana pasada en África y en el Pacífico occidental, un 18% en Europa, 16% en Sudamérica y 13% en el sureste asiático, precisó la OMS.Empero, como forma de advertir que las enormes desigualdades en las campañas están poniendo en peligro a todo el planeta y en una inusual videoconferencia sobre salud, un ámbito que no suele ser competencia del Consejo de Seguridad de la ONU, varios jefes de la diplomacia pidieron mayor unidad para enfrentar la pandemia."El mundo necesita urgentemente un plan mundial de vacunación que reúna a todos los que tienen el poder necesario, la experiencia científica y las capacidades de producción y financieras", remarcó el jefe de la ONU, António Guterres, en esa reunión virtual.Afirmó que el G20, que junta a las principales economías del planeta, está en mejor posición para crear un grupo de trabajo sobre la financiación y la aplicación de la vacunación mundial, precisó la agencia de noticias AFP.Entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad se encuentran los mayores productores de vacunas: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido e India.“Si se permite que el virus se extienda como un reguero de pólvora en el sur global, mutará una y otra vez; las nuevas variantes podrían ser más transmisibles, más mortales y, potencialmente, amenazar la eficacia de las vacunas y los diagnósticos actuales", advirtió Guterres, quien estimó que “esto puede prolongar la pandemia de forma significativa”.