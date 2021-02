Día Internacional del Condón: Más seguro es sexy

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional del Condón

El Día Internacional del Condón fue propuesto y establecido en Estados Unidos por la AHF en 2012. La fecha se seleccionó por ubicarse en vísperas del Día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero.

Más seguro es sexy

10 maneras totalmente incorrectas de usar un condón

Fuente: AIDS Healthcare Foundation.

El tema de este año es "Más seguro es sexy".El condón es uno de los métodos más populares, efectivos, económicos y accesibles para prevenir no solo el VIH pero también muchas enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que AIDS Healthcare Foundation (AHF) los ha estado promoviendo por casi 25 años. La organización tiene muchas campañas dirigidas a resaltar este mismo mensaje claro y conciso: Si tienes relaciones sexuales, debes usar un condón cada vez, en forma constante y diligentemente.Esta forma equivocada es la número uno, no porque sea la peor, aunque es bastante mala, sino porque es difícil de creer que hay personas que lo hacen. Después de todo, todos saben que los condones son desechables ... ¿verdad?Aparte del factor de asco de volver a aplicar un condón usado, los condones no son seguros para volver a usarlos. No hay suficiente fregado para hacer que un condón esté bien para usarlo nuevamente. Cualquier tratamiento que mataría a todos los espermatozoides y a todos los patógenos potenciales también debilitaría el condón.La reutilización del condón es una mala idea. Use cada uno, correctamente, una vez y solo una vez, y luego envuélvalo y deséchelo.La dilación puede evitar más que solo poner un condón. Esperar demasiado tiempo para quitarse un condón tiene sus propios problemas. Una erección puede comenzar a desvanecerse inmediatamente después de la eyaculación, lo que significa que un condón que estaba ajustado al principio puede quedar holgado justo después de terminar. Cuanto más blando se vuelve el pene, más probabilidades hay de que el semen se salga del condón.Inmediatamente después de la eyaculación, retire el pene, sujetando el borde del condón para mantenerlo seguro. Luego, retire con cuidado el condón para evitar derramar su contenido. Envuélvalo en papel higiénico o papel higiénico y deséchelo.Los condones son un método de barrera: físicamente evitan que las partes de la gente se toquen. Como un efecto secundario comúnmente citado (y de quejas), también pueden reducir el placer y la sensación, por lo que puede ser tentador postergar el uso de uno.Lamentablemente, la dilación rara vez funciona bien para nadie. Cuanto más tiempo permanece el caucho, más tiempo tienen los fluidos corporales de las personas para enredarse accidentalmente entre sí. Los estudios varían, pero en algún lugar entre el 17 y el 50 por ciento de las personas esperan incluso más tarde que el último minuto posible, colocándose un condón después de comenzar el sexo [fuente: Sanders et al.]. Ese contacto sin protección aumenta el riesgo de embarazo y transmisión de ITS. El momento adecuado para ponerse un condón es antes del sexo, no durante.Latex pro: es básicamente de goma, por lo que es elástico. Con látex: es básicamente de goma, por lo que es de agarre. Lo que tiene en estiramiento, carece de deslizamiento.Muchos de los cauchos están pre-lubricados, pero muchas personas lo quieren más resbaladizo. Pero la mayoría de las sustancias resbaladizas que probablemente estén en la casa, como la vaselina o el aceite vegetal, no se mezclan bien con los condones.Hay casi tantos lubricantes para elegir como condones, pero los lubricantes solubles en agua son los únicos que se combinan bien con el látex. Los lubricantes hechos con aceite o productos derivados del petróleo debilitarán los condones de látex, haciéndolos más propensos a romperse.Con tantas formas equivocadas de ponerse los condones, todos los que los usan probablemente se deslizarán en algún momento de su historial sexual. Lo peor que se puede hacer cuando sucede, ya sea que el condón esté al revés, roto o demasiado apretado, es ignorarlo y seguir adelante.Lo mejor que se puede hacer cada vez que algo sale mal al ponerse un condón es tirar el condón y obtener uno nuevo. Es una buena razón para mantener condones adicionales (siempre que no estén en una billetera, en una guantera o justo al lado de la rejilla de ventilación).Hay muchas formas incorrectas de ponerse un condón, como:- De adentro hacia afuera: se desenrollará solo con dificultad extrema (y posiblemente dañina), y las cosas que deben permanecer en el interior estarán en el exterior.- Demasiado apretado: el extremo del condón necesita algo de espacio para que el semen se vaya. Hasta un 45% de las personas lo arruinan.- Muy ventilado: la fricción contra las burbujas de aire hace que los condones se rompan con mayor probabilidad. Alrededor del 40% de las personas no exprime el aire.- Desenrollamiento parcial: un condón que no se desenrolla completamente puede desprenderse durante el acto sexual, y no puede hacer un gran trabajo para prevenir el contacto entre las partes de las personas mientras está encendido.¿Apurado? Con la esperanza de verse bien? Atado a algo? Ninguno de estos es una buena excusa para usar los dientes para abrir un condón. El látex es una buena barrera contra las ETS, pero no contra los dientes. Incluso si no está visiblemente perforado, un condón mordido podría estar lo suficientemente dañado como para romperse.Las tijeras, cuchillos, uñas largas y básicamente cualquier otra cosa que sea más afilada que las yemas de los dedos también están en la lista de "No usar".Una envoltura de condón de uso común tiene bordes serrados para facilitar la apertura, y la lámina o el material plástico se rasga fácilmente una vez que se inicia. Es una operación a dos manos, pero sin dientes.¿Recuerdas esa cosa en la página anterior sobre cómo no se mezclan los condones y las billeteras? No es solo la combinación de calor-fricción ... también está el factor fuera de vista, fuera de la mente. Ese condón triste y solitario, escondido entre recibos antiguos y billetes rotos, puede haber pasado su apogeo en el momento en que alguien lo necesite. Los condones tienen fechas de caducidad por una razón: el látex antiguo se vuelve quebradizo, incluso si se ha guardado en algún lugar con un mejor control del clima que un bolsillo trasero.Primer paso: Verifique la fecha en el paquete. Si está en el pasado, lanzarlo. Segundo paso: mirar el condón en sí. Si está seco, pegajoso o quebradizo, es demasiado viejo para usarlo. Tirar a la basura.La billetera: el hogar del dinero, la identificación y otras cosas útiles que la mayoría de las personas no pueden dejar en casa, lo que parece un lugar brillante para guardar un condón de emergencia. Pero caminar con una billetera llena de condones no es inteligente. Especialmente si están en un bolsillo trasero, las billeteras también albergan fricción, calor y presión. Los tres debilitan el látex, por lo que los condones almacenados en la billetera son algunos de los menos confiables.Esta regla es doble para las guanteras (y en cualquier otro lugar que esté sujeto a temperaturas extremas). Al igual que las velas, el vino tinto y los anticonceptivos orales, los condones deben almacenarse en un lugar fresco y seco.Esa enorme caja de gomas extra grandes puede ser un gran impulso para las personas que compran por sí mismas o un gesto halagador para las personas que las compran como pareja. Pero hay tres grandes problemas con el uso de condones que son demasiado grandes. ¿Alguna vez has usado un par de zapatos que es solo un tono demasiado grande y sufrió las consecuencias más tarde? Entonces ya conoces a uno de ellos: la fricción. Afortunadamente, las ampollas no son el problema aquí, pero los condones pueden romperse cuando hay demasiada fricción.Dado que no encajan tan bien, los condones demasiado grandes también pueden gotear. Y, lo peor de todo, un condón demasiado flojo puede desprenderse por completo durante el sexo. Luego, todo el escenario se mueve de protegido a desprotegido de un solo golpe. Los condones de látex son elásticos y deben quedar bien ajustados, por lo que, si bien está bien comparar productos favoritos, en la mayoría de los casos, los tamaños estándar hacen el trabajo.