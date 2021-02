Coronavirus: 49.566 muertos y 1.993.295 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 168 personas murieron por coronavirus y se sumaron 7.794 nuevos casos en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández ironizó sobre las críticas de sectores de la oposición a la compra de la vacuna Sputnik V, al afirmar que antes lo habían acusado de "envenenar a la gente" y ahora, que se difundió su eficacia superior al 91%, le piden "veneno para todos los argentinos".

Con la cifra de fallecidos e infectados reportada hoy, son 49.566 las muertes y 1.993.295 los contagiados desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.Del total de casos positivos, 1.792.321 son pacientes recuperados y 151.408 son casos confirmados activos.Fueron realizados 49.781 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.588.646 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 145.198 muestras por millón de habitantes.Del total de fallecidos reportados hoy, 98 son hombres, 66 son mujeres y otras 4 personas sobre las que no se precisaron datos de sexo, de las cuales 2 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 en San Juan y 1 en Santa Fe.Los fallecidos masculinos son: 53 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en el Chaco, 1 en Chubut, 5 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 2 en Mendoza, 1 en Misiones, 6 en Neuquén, 1 en Río Negro, 2 en Santa Cruz, 10 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero y 9 en Tucumán.Las mujeres fallecidas son: 42 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Chubut, 2 en Jujuy, 1 en Mendoza, 1 en Misiones, 1 en Neuquén, 2 en Río Negro, 1 en Santa Cruz, 11 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero y 2 en Tucumán."Hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos", ironizó, en tanto, el presidente Alberto Fernández durante una visita a Tucumán, al referirse a las controversias que se generaron desde sectores de la oposición en torno a la adquisición de la Sputnik V, que tiene una eficacia de más del 91 por ciento en el combate contra el coronavirus.El Gobierno garantizó que "ningún argentino se quede sin salud en medio de la pandemia", remarcó el jefe de Estado, quien destacó la incorporación al sistema de salud de "3.600 camas de terapia intensiva".