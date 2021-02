Coronavirus: 49.398 muertos y 1.985.501 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 227 personas murieron y 5.154 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que la cantidad de fallecidos llegó a 49.398 y la de contagiados a 1.985.501 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, informó el Ministerio de Salud.

Panorama nacional

Panorama mundial

Los internados en terapia intensiva en todo el país son 3.526, mientras el promedio de ocupación de camas asciende a 54,5% a nivel nacional y 60,2% en el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA).Del total de casos positivos, 1.786.178 son pacientes recuperados y 149.125 casos confirmados activos.En esta jornada fueron realizados 30.651 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.538.865 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 144.101 muestras por millón de habitantes.Del total de fallecidos 119 son hombres y 101 son mujeres.Siete personas, residentes de la provincia de Buenos Aires (5) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), fueron registradas sin dato de sexo.De los varones fallecidos, 53 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 18 en la Ciudad de Buenos Aires, 8 en Chaco, 2 en Chubut, 4 en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 4 en La Pampa, 1 en La Rioja, 2 en Misiones, 1 en Neuquén, 3 en Río Negro, 18 en Santa Fe, 2 en Santiago del Estero y 1 en Tierra del Fuego.De las mujeres fallecidas, 55 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 9 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 2 en Chubut, 2 en Corrientes, 6 en Entre Ríos, 1 en La Pampa, 3 en Mendoza, 1 en Río Negro, 1 en Santa Cruz, 14 en Santa Fe, 2 en Santiago del Estero y 1 en Tierra del Fuego.Los casos positivos registrados este lunes por provincia fueron los siguientes: Buenos Aires 2.095; Ciudad de Buenos Aires 699; Catamarca 133; Chaco 64; Chubut 238; Corrientes 82; Córdoba 198; Entre Ríos 70; Formosa 7; Jujuy 27; La Pampa 103; La Rioja 10; Mendoza 118; Misiones 56; Neuquén 272; Río Negro 213; Salta 26; San Juan 48; San Luis 6; Santa Cruz 133; Santa Fe 297; Santiago del Estero 59; Tierra del Fuego 93 y Tucumán 107.En tanto, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia por provincia son los siguientes: Buenos Aires 828.576; Ciudad de Buenos Aires 217.766; Catamarca 6.324; Chaco 31.730; Chubut 44.150; Corrientes 18.815; Córdoba 148.469; Entre Ríos 42.592; Formosa 885; Jujuy 19.547; La Pampa 17.191; La Rioja 9.695; Mendoza 64.846, Misiones 6.118; Neuquén 56.927; Río Negro 49.590; Salta 24.318; San Juan 14.337; San Luis 19.112, Santa Cruz 33.927; Santa Fe 209.502; Santiago del Estero 21.492; Tierra del Fuego 22.175 y Tucumán 77.417.En este contexto, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS-Malbrán) detectó en la Argentina la denominada variante de Amazonas o Manaos del coronavirus -que no se había encontrado con anterioridad- en dos muestras de viajeros, en tanto que se identificaron otras dos nuevas cepas con la variante de Río de Janeiro, de la que ya hay transmisión comunitaria."Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil", anunció el ministro de Salud, Ginés González García a través de las redes. "En el caso de la variante P.1 (Amazonas) no podemos hablar aún de que se trate de transmisión comunitaria; en el caso de la P.2 (Río de Janeiro) en las muestras que la detectamos esta vez correspondían a viajeros, pero con anterioridad ya la habíamos descripto con transmisión comunitaria", detalló a su vez a Télam Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del ANLIS-Malbrán.Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que las clases presenciales pueden volver con protocolos, y, si bien reconoció que "hay riesgos", consideró que "se puede avanzar con protocolos en una presencialidad segura".Según el cronograma, está previsto que vuelvan las clases de manera presencial el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, y en otros distritos del interior del país en un esquema de vuelta a las aulas gradual que se completará durante los primeros días de marzo. “Tenemos que encontrar la forma de garantizar el derecho a la salud y a la educación. Riesgo hay cotidianamente, pero consideramos que con los protocolos se puede avanzar en un esquema de una presencialidad cuidada”, indicó Trotta al hablar con El Destape Radio.En el plano global, el mundo acumuló más de 106 millones de infectados y de 2,3 millones de muertos por la enfermedad desde el comienzo de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).En Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, un estudio publicado por expertos del Instituto de Investigación Scripps, aún sin revisión de otros científicos, despertó alarma al afirmar que la variante británica del coronavirus se propaga rápidamente en el país. De acuerdo con el informe, esa mutación amenaza con un aumento de los contagios en momentos en que su prevalencia ya se duplica aproximadamente cada 10 días, según la agencia de noticias AFP.Por otro lado, miembros de la OMS y del sistema Covax advirtieron sobre un exceso de pesimismo respecto de la vacuna de Oxford/AstraZeneca. “Es demasiado pronto para rechazar esta vacuna” que es “una parte importante de la respuesta mundial a la pandemia actual”, dijo Richard Hatchett, uno de los responsables del Covax, un mecanismo para garantizar una distribución justa de los fármacos.La vacuna de AstraZeneca, que todavía no obtuvo la homologación de la OMS, representa la mayoría de dosis que se distribuirán a través del sistema Covax a los países más desfavorecidos.Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el recrudecimiento de la pandemia en América latina amenaza con “frustrar una recuperación que ya es desigual” y que la economía regional, solo en 2023, retornará a los niveles previos a la crisis sanitaria. Alejandro Werner, director para las Américas del FMI, y otros dos economistas advirtieron que “la plena recuperación está aún muy distante”, pese a una mejora en las estimaciones en relación con pronósticos anteriores. “El producto de la región retornará a los niveles previos a la pandemia apenas en 2023, y el PIB per cápita lo hará en 2025, es decir, más tarde que otras regiones del mundo”, indicaron los expertos.La región registró 19,6 millones de contagios y cerca de 619.000 muertos, un golpe que, según el FMI, llevó a 17 millones de personas a una situación de pobreza. El organismo adelantó que la Argentina saldrá de la recesión este año con un crecimiento de 4,5%.