Estudio Papanicolaou en el centro de salud del barrio Santa Lucía

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

El Centro de Salud del barrio Santa Lucía realizará el próximo día lunes 8 de febrero el test rápido para detección de infección por VIH y el estudio Papanicolaou (PAP) para detección temprana de cáncer cervicouterino.

Los profesionales realizarán el estudio ginecológico de forma gratuita en el. Las pruebas son de carácter voluntario, gratuito y sin necesidad de solicitar turno.Esta campaña está destinada a mujeres de entre 21 y 65 años. Para la realización del PAP, las mujeres no deben estar indispuestas, no haber mantenido relaciones sexuales en las 24 horas anteriores a la prueba y no deben realizarse lavados vaginales.Otras recomendaciones consisten en no usar tampones uno o dos días antes del PAP y no estar en tratamiento con óvulos.A fin de respetar el distanciamiento social, se solicita concurrir sin acompañante. Asimismo, cumplir con las normas de prevención sanitarias.A través del PAP se puede detectar en una etapa temprana la presencia de células anormales o lesiones en el cuello del útero, para tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. Se trata de una prueba sencilla, no produce dolor y se realiza en pocos minutos.