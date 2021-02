El gobierno provincial informa sobre la situación epidemiológica en Salta

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

El Ministerio de Salud Pública del gobierno de Salta ha actualizado las cifras de las enfermedades transmitidas por mosquitos, COVID-19 y salmonella en el territorio provincial.

COVID-19

Salmonelosis

La directora de la Coordinación Epidemiológica,, ha confirmado 46 casos positivos deen la provincia. Se trata de personas residentes en Colonia Santa Rosa que no registran antecedentes de viaje. El diagnóstico ha sido confirmado por laboratorio y por nexo epidemiológico.El serotipo detectado en las personas positivas es dengue 1, el mismo que circuló en la provincia durante el periodo de vigilancia 2019-2020. Además, se estudian casos de síndrome febril inespecífico en Embarcación, General Mosconi, Tartagal, Orán y Salta. A la fecha hay registrados dos casos de corona-dengue en la provincia, es decir, que coexisten ambas patologías. Acevedo ha indicado que los pacientes ya recibieron el alta epidemiológica.Desde el 1de enero del 2021, en Salta se han registrado 1462 casos de, un 23.595 personas infectadas desde el inicio de la pandemia, de las cuales 20.893 ya recibieron el alta médica y se recuperaron.Acevedo ha señalado que existen Departamentos con diferentes niveles de riesgo sanitario., ha dicho la funcionaria.Los Departamentos con riesgo sanitario medio, son aquellos que continúan con circulación comunitaria sostenida, pero presentan un leve descenso de casos. Entre ellos se encuentran Cachi, Molinos, La Caldera, Santa Victoria, La Viña, Los Andes, Rosario de Lerma, Rivadavia, Cerrillos, Chicoana, Rosario de la Frontera, Capital, San Martín, Orán, Metán y General Güemes.En la oportunidad, la profesional ha instado a la población a no descuidar las medidas sanitarias, como el uso de barbijo o tapabocas, una correcta higiene de manos con agua y jabón, alcohol en gel, no compartir objetos personales y el distanciamiento social de 1,5 metros.La funcionaria ha explicado que, desde el inicio de este periodo de vigilancia, se han registrado 324 casos confirmados deen la provincia, de los 405 pacientes sospechosos. Más del 80% se concentra en la ciudad de Salta y el resto en municipios del interior, como Cafayate, Rosario de Lerma y Metán.Según las estadísticas provinciales, el rango etario que más ha contraído salmonelosis se encuentra en bebés y niños hasta los 9 años, representando el 50% de los casos.Las autoridades sanitarias trabajan en conjunto con los equipos de Bromatología de la Provincia y los municipios. Además, se aplican medidas preventivas e investigación de casos con Aguas del Norte y con el Ente Regulador de Servicios Públicos.