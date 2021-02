Coronavirus: 48.249 muertos y 1.933.853 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Otras 275 personas murieron y 6.614 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que los decesos desde el inicio de la pandemia llegaron 48.249 y los infectados a 1.933.853, de los cuales 1.729.999 son pacientes recuperados.

Los pacientes internados en terapia intensiva son 3.554, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas UTI es del 54,9 por ciento a nivel nacional y 61,1 por ciento en el AMBA, informó el Ministerio de Salud.De los 275 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, 151 son hombres y 116 mujeres. El resto de los decesos fueron sumados al registro sin datos sobre sexo.De los hombres, 75 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 19 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 6 en Chaco, 11 en Chubut, 2 en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 1 en La Pampa, 1 en La Rioja, 3 en Mendoza, 4 en Misiones, 2 en Neuquén, 4 en Río Negro, 2 en Juan, 5 en Santa Cruz, 12 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, 1 en Tucumán.Y 116 mujeres: 64 residentes en la provincia de Buenos Aires, 7 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Chaco, 8 en Chubut, 2 en Córdoba, 2 en Corrientes, 4 en Entre Ríos, 2 en La Rioja, 3 en Mendoza, 1 en Misiones, 2 en Neuquén, 2 en Río Negro, 7 en Santa Cruz, 9 en Santa Fe y 1 en Tucumán.En tanto, del total de contagios registrados en las últimas 24 horas, Buenos Aires reportó 2.566, Ciudad de Buenos Aires 868, Catamarca 160, Chaco 93, Chubut 216, Corrientes 190, Córdoba 298, Entre Ríos 179, Formosa 4, Jujuy 40, La Pampa 74, La Rioja 11, Mendoza 82, Misiones 150, Neuquén 373, Río Negro 298, Salta 20, San Juan 47, San Luis 6, Santa Cruz 140, Santa Fe 523, Santiago del Estero 104, Tierra del Fuego 36 y Tucumán 136.En cuanto a la cifra de contagios acumulados, la provincia de Buenos Aires registra 806.914, Ciudad de Buenos Aires 211.116, Catamarca 5.543, Chaco 30.847, Chubut 42.522, Corrientes 17.563, Córdoba 145.338, Entre Ríos 41.168, Formosa 847, Jujuy 19.349, La Pampa 16.513, La Rioja 9.559, Mendoza 63.895, Misiones 4.859, Neuquén 54.430, Río Negro 48.186, Salta 23.826, San Juan 13.997, San Luis 19.016, Santa Cruz 32.678, Santa Fe 206.349, Santiago del Estero 20.954, Tierra del Fuego 21.852 y Tucumán 76.532.Fueron realizados 34.947 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.226.585 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 137.219 muestras por millón de habitantes.En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó que el país ya lleva "370 mil vacunas aplicadas" contra el coronavirus, y destacó que el avance del plan de vacunación se produce en un contexto internacional en el que muchos países todavía no han podido acceder a los desarrollos farmacéuticos contra la Covid-19.En dos entrevistas, con Radio Nacional y Radio La Red, Cafiero aseguró que el Gobierno trabaja "siempre con fuerza porque la pandemia no se detiene" y remarcó que está en marcha "la campaña de vacunación más grande de la historia".Agregó sobre las vacunas que hay "un problema mundial con el tema de la producción" (por la demanda simultánea de muchos gobiernos) y mencionó la falta de acceso de muchos países.A su vez, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 28 de febrero, el cierre de fronteras para extranjeros no residentes, cuyo plazo venció ayer, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus.La medida fue dispuesta por Decisión Administrativa 44 y publicada en el Boletín Oficial.En los considerandos de la norma, se fundamenta la prórroga en que el Ministerio de Salud de la Nación "ha formulado un nuevo informe a través del cual se recomienda el mantenimiento y la adopción de nuevas medidas preventivas en resguardo de la salud pública".En tanto, el mundo superó la barrera de 103 millones de casos de Covid-19, tras reportar 380.610 en las últimas 24 horas, y acumulaba más de 2,2 millones de muertes, tras sumar 7.920.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que 36 países de América latina y el Caribe fueron notificados sobre la primera fase de entrega de la vacuna a través de Covax, una coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Gavi, la Alianza de Vacunas para garantizar un acceso equitativo a las vacunas."Con más de 45 millones de casos confirmados y más de un millón de muertes, los países y territorios de América, en particular los más pobres, están experimentando una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes", alertó la directora de la OPS, Carissa Etienne, sobre la región más afectada por la Covid-19, y donde se deben inmunizar cerca de 500 millones de personas para controlar la pandemia.En esta primera fase, se prevé que el continente reciba unos 35,3 millones de dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca entre la segunda quincena de febrero y el segundo trimestre de 2021, aunque las cifras están sujetas a la capacidad de producción, acuerdos de suministro y su autorización, que según la OPS podría concretarse en los próximos días.Además, se prevé que Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú reciban en total 377.910 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech por encima de su cuota asignada a mediados de febrero, tras ser seleccionados por un comité independiente basado en criterios de riesgo pandémico, impacto y tasas de mortalidad.Mientras, se inició en Berlín una cumbre sobre la lucha contra la Covid-19, que congregó jefes de gobiernos regionales, representantes de la UE y grupos farmacéuticos.Italia, en tanto, comenzó una nueva flexibilización de las restricciones, con la clasificación de 15 de las 20 regiones del país como "zona amarilla" de coronavirus, la reapertura de museos en casi todo el país y con la totalidad de los estudiantes habilitados para volver a las aulas tras sumar el regreso de siete regiones.No obstante, en Italia sigue vigente el toque de queda entre las 22 y las 5 y la prohibición de desplazamientos no justificados entre regiones.El país acumulaba 2,57 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, tras reportar 7.925 en las últimas 24 horas, y casi 89.000 muertos, tras 329 nuevos, informó el Ministerio de Salud.El bloque europeo registra actualmente un balance de vacunación inferior al de Reino Unido, el país más afectado de la región con 106.000 muertes, que ya vacunó a nueve millones de sus 66 millones de habitantes, sumido en una nueva ola de contagios y un tercer confinamiento.En la región, Paraguay está "en buenas condiciones" para iniciar la vacunación contra el coronavirus a partir de la llegada de 300.000 dosis a las que el país accederá desde la segunda quincena de este mes por el mecanismo Covax, según remarcó el representante en Asunción de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Luis Escoto."Se estarían recibiendo progresivamente cantidades adicionales a lo largo del segundo trimestre, que serían en marzo, abril, mayo, junio, para ir cubriendo poco a poco las necesidades que tiene el país", enfatizó Escoto.Por su parte, la Federación Médica del Perú (FMP), que agrupa a los profesionales sanitarios del sistema estatal, suspendió las protestas que venía sosteniendo a partir de la cuarentena vigente en Lima y otras nueve regiones, que desde ayer restringieron actividades y dispusieron multas para los que transgredan las disposiciones.