Coronavirus: 47.435 muertos y 1.896.053 contagiados en la Argentina

Otras 182 personas murieron y 10.843 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras que el Ministerio de Salud confirmó que la tercera partida de vacunas Sputnik V que llegarán el jueves al país contiene 220 mil dosis, 110 mil de cada componente.

Con los decesos y nuevos casos reportados este miércoles por el Ministerio de Salud, son 47.435 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.896.053 los contagiados desde el inicio de la pandemia.De los 1.896.053 contagiados, el 88,74% (1.682.563) recibió el alta y 166.055 son casos confirmados activos.En las últimas 24 horas, se notificaron 182 nuevas muertes que comprenden 108 hombres y 70 mujeres, y otras cuatro personas que fueron registrados sin dato de sexo: 2 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Córdoba y 1 en Entre Ríos.El reporte consignó que murieron 26 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; 21 residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 15 en Chubut; 6 en Córdoba; 1 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 6 en Mendoza; 2 en Misiones; 4 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 19 en Santa Fe; y 2 en Santiago del Estero.También fallecieron 16 mujeres en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 13 en Chubut; 4 en Córdoba; 2 en Corrientes; 5 en Entre Ríos; 5 en Mendoza; 3 en Misiones; 6 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; y 1 en Tierra del Fuego.En el plano global, con más de 100,6 millones de casos y más de 2,1 millones de muertos por Covid-19 en el mundo, el virus y sus variantes continúan su avance a lo largo y ancho del planeta.En Europa, donde la cepa británica disparó los contagios, los países continuaron planeando y discutiendo cómo endurecer las medidas restrictivas y, en particular, el cierre de fronteras para frenar una segunda ola que no parece estar cerca de terminar.El vocero del Gobierno francés, Gabriel Attal, indicó que el toque de queda que está en vigor en todo el país desde mediados de mes "no frena suficientemente" al virus y señaló que el presidente Emmanuel Macron pidió "estudios adicionales" para tomar una decisión, incluyendo la posibilidad de un nuevo confinamiento "muy estricto".En la región, el Gobierno de Perú informó que entregará una ayuda en efectivo a las familias vulnerables que viven en las regiones en las que volvió a imponer una cuarentena estricta debido al colapso sanitario provocado por la segunda ola, que ya elevó el total de casos a más de un millón y de muertos a casi 40.000.El punto más alto de expansión del coronavirus en Bolivia puede darse en febrero, estimó por su parte el Gobierno en base al resultado de tres de cuatro estudios que encargó sobre la cuestión, mientras las cifras muestran que el promedio de contagios diarios triplica al del año pasado."Tres de cuatro escenarios distintos nos muestran que en el transcurso de febrero estaríamos alcanzando el pico", explicó a la prensa el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.Terrazas evaluó que, según la velocidad de propagación del virus, el pico podría llegar entre la primera semana o fines del próximo mes.