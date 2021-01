La segunda dosis de Moderna puede ponerse hasta seis semanas después

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



La segunda dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 puede ser administrada hasta seis semanas después de la primera en circunstancias excepcionales, dijeron un grupo de expertos en sus recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/01/1487132

Los expertos recomendaron administrar dos dosis de la vacuna Moderna con un intervalo de 28 días, pero la segunda inyección puede “ser postergada hasta 42 días” si existe una fuerte presencia de la enfermedad en un país y escasez de vacunas. No recomiendan reducir la dosis a la mitad.La vacuna de Moderna ya se ha autorizado en varios países. Sin embargo, la OMS aclaró que todavía no ha recibido la autorización para uso de emergencia.“Moderna está trabajando con la OMS enviando datos y estamos revisando las pruebas para incluirla en el listado de uso de emergencia. Estamos trabajando con Moderna para avanzar lo más rápidamente posible”, dijo la responsable de vacunas de la OMS, Kate O'Brien.Sobre el uso en mujeres embarazadas, no se recomienda a no ser que el “beneficio sobrepase los riesgos potenciales”, como el caso de trabajadoras de la salud o embarazas con otras enfermedades. Para mujeres lactantes, los especialistas dicen que es “poco probable que suponga un riesgo” y recomiendan que se ofrezca a las mujeres lactantes que sean parte de un guipo en el que se recomiende la vacunaciónLos especialistas desaconsejan que los viajeros internacionales sean vacunados si no forman parte de un grupo de riesgo prioritario.