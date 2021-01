Coronavirus: 46.216 muertos y 1.831.681 contagiados en la Argentina

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

Otras 150 personas murieron y 12.112 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras que el Ministerio de Salud por recomendación de la Anmat autorizó el uso de la vacuna Sputnik V contra la enfermedad en mayores de 60 años.

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados este miércoles, suman 46.216 los fallecidos y 1.831.681 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó la cartera de Salud.De los 1.831.681 contagiados, el 88,1% (1.613.773) recibió el alta y 171.692 son casos confirmados activos.El total de 150 muertos comprende 85 hombres, 60 mujeres y cinco residentes en la provincia de Buenos Aires (3), Río Negro (1) y en Santa Fe (1) que fueron registrados sin dato de sexo.El reporte vespertino consignó que murieron 36 hombres residentes en la provincia de Buenos Aires; 11 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 2 en Chubut; 3 en Córdoba; 1 en Corrientes; 6 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 3 en Mendoza; 3 en Misiones; 3 en San Luis; 3 en Santa Cruz; 7 en Santa Fe; 1 de Tierra del Fuego y 2 residentes en la provincia de Tucumán.También fallecieron 30 mujeres en Buenos Aires; 11 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 3 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 3 en La Pampa; 1 en Mendoza; 1 en Misiones; 1 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe y 2 en Tucumán.En el plano global, la cepa británica del coronavirus continúa propagándose y la semana pasada estaba presente en 60 países y territorios, es decir diez más que una semana antes, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).China reportó sus primeros dos casos de esta variante en Beijing, aunque ya se había detectado a finales de diciembre en una estudiante que llegó a Shanghái procedente del Reino Unido.La cepa sudafricana que, al igual que la británica, es mucho más contagiosa que el virus SARS-CoV-2 original, se propaga más lentamente y está presente en 23 países y territorios, o sea tres más que el 12 de enero, precisó la OMS en su revisión epidemiológica semanal.La OMS también afirma que sigue la propagación de las otras dos variantes surgidas en Brasil, el P1, que apareció en el estado de Amazonas y también se detectó en Japón en 4 personas llegadas de Brasil, y otra cepa.Rusia, en tanto, pidió autorización para registrar su vacuna Sputnik V en Europa e Irlanda suspendió su desfile de San Patricio por segundo año consecutivo, mientras los Países Bajos impusieron un toque de queda por primera vez desde el comienzo de una pandemia.Rusia también anunció que planea tener vacunada a la mitad de su población de casi 70 millones de habitantes con su Sputnik V, que Argentina, Bolivia, Venezuela, Palestina y Paraguay, entre otras varias naciones, ya aprobaron.No es el caso de Brasil, el país más afectado de América Latina, cuyo Tribunal Supremo de Justicia exigió explicaciones a la Agencia Nacional de Vigilancia (Anvisa), órgano regulador sanitario, sobre por qué no autorizó su uso de emergencia y lo emplazó para que responda en 72 horas.Anvisa, preliminarmente, se defendió argumentando que el inoculante ruso "no cumplió los requisitos mínimos de seguridad".Italia, a su vez, anunció que emprenderá acciones legales contra el laboratorio estadounidense Pfizer debido a los retrasos en el suministro de las vacunas y la consecuente demora en su campaña de inoculación.España, uno de los países más afectados de Europa y del planeta, registró un nuevo récord con 41.576 casos y 464 decesos para un total respectivo de 2.412.318 y 54.637, pese a lo cual el Gobierno aún no decretó otro confinamiento general por temor a empeorar la ya grave situación económica.En la región, Chile aprobó el uso de emergencia de la vacuna china CoronaVac, recibió el cuarto cargamento de la norteamericana Pfizer de 44 mil dosis y anunció masivos testeos en los balnearios en vista de las aglomeraciones derivadas de esta época vacacional.Sexto país más golpeado de América Latina, Chile registra 680.740 contagios y 17.597 muertes.