Coronavirus: 45.295 muertos y 1.791.979 contagiados en la Argentina

Otras 68 personas murieron y 8.932 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en tanto que este sábado llegaron al país las 300 mil unidades de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, luego de más de 16 horas de vuelo desde la Federación Rusa.

Con las cifras oficiales informadas, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 45.295, mientras que los infectados llegaron a 1.791.979, de los cuales 1.573.104 son pacientes recuperados y 173.580 son casos confirmados activos.El Ministerio de Salud informó que 3.578 personas permanecen internadas y sobre la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el 54 por ciento es el promedio de toda la Nación y 59 por ciento es el índice en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).De los 68 fallecidos, 38 son hombres y 29 son mujeres, en tanto se reportó que una persona, residente en la Ciudad de Buenos Aires, fue registrada sin dato de sexo.De los 38 hombres fallecidos, 12 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 3 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 5 de Mendoza, 3 de Misiones, 1 de Río Negro, 1 de Santa Cruz, 6 de Santa Fe y 2 de Tierra del Fuego.En tanto, de las 29 mujeres, 9 eran de Buenos Aires, 4 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA, 1 de Chaco, 2 de Chubut, 1 de Córdoba, 2 de Entre Riós, 1 de Jujuy, 1 de La Pampa, 1 de Santa Cruz, 6 de Santa Fe y 1 de Tierra del Fuego.Del total de casos positivos informados este sábado, las provincia de Buenos Aires sumó 3.531, Ciudad de Buenos Aires 1.144, Catamarca 235, Chaco 170, Chubut 181, Corrientes 78, Córdoba 536, Entre Ríos 314, Formosa 29, Jujuy 21, La Pampa 110, La Rioja 12, Mendoza 135, Misiones 144, Neuquén 280, Río Negro 296, Salta 64, San Juan 60, San Luis 24, Santa Cruz 224, Santa Fe 1.078, Santiago del Estero 113, Tierra del Fuego 39 y Tucumán 94.Por otra parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, confirmó que se detectó en un viajero proveniente de Frankfurt la variante del SARS-COV-2 del Reino Unido y los estudios realizados hasta el momento demostraron que si bien presenta un "mayor poder de transmisibilidad, no agrava el cuadro clínico de la enfermedad".Al respecto, la directora científico técnica del ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, explicó a Télam que la variante del virus SARS CoV2 del Reino Unido, si bien mostró mayor transmisibilidad, "no agrava el cuadro clínico de la enfermedad, y eso es muy tranquilizador", según los ensayos realizados en conjunto con un equipo de Nueva York.El equipo del Malbrán se encuentra colaborando con un estudio de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York para responder a la incógnita respecto a qué sucede con la respuesta inmune del organismo, ante esta variación del Reino Unido del virus SARS CoV2, específicamente con la mutación N501Y, que tiene más adherencia al receptor ACE2, donde se facilita la entrada a la célula humana.En el plano internacional, India lanzó la campaña de vacunación contra la Covid-19 más grande del mundo, mientras la pandemia, motorizada por nuevas mutaciones del virus, provoca una emergencia sanitaria en la ciudad brasileña de Manaos y acerca al colapso hospitalario a varios países de una Europa confinada y que afronta un inesperado retraso en la provisión de vacunas.El segundo país más poblado del mundo, India, espera vacunar a 300 millones de los 1.300 millones de habitantes para julio, un número casi similar al de toda la población estadounidense.En América Latina, gran parte de las miradas están puestas en la región brasileña de Amazonas, que vive una situación epidemiológica peor que durante la primera ola de la pandemia y puede provocar la implosión del sistema sanitario, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).En esa región apareció una mutación del coronavirus, la tercera detectada oficialmente hasta ahora en el mundo, tras la británica y la sudafricana.El crecimiento de contagios generó una escasez de oxígeno hospitalario en varios centros de salud públicos de la ciudad de Manaos, y no pocos profesionales del sector expresaron su angustia porque trabajan en establecimientos cada vez más abarrotados de pacientes, consignó la agencia de noticias Sputnik.Ante esa situación y las denuncias de inacción del Gobierno brasileño, fue Venezuela el que envió camiones con oxígeno y anunció la llegada a la zona de un centenar de médicos de ambos países egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Caracas.