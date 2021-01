El gobierno provincial dice que la situación epidemiológica en Salta 'es estable'

Ministro Juan José Esteban

El gobierno ha informado, no obstante, que el Comité Operativo de Emergencia se reunirá nuevamente el día lunes 11 de enero, para decidir sobre las medidas autorizadas por el último decreto del gobierno federal.

El virus en las aguas servidas

La información oficial dice que los contagios confirmados en territorio salteño durante «los primeros días del año» (no se señala una fecha concreta) han sido 156. Durante el mismo periodo -dice el gobierno- no se ha producido ningún fallecimiento por COVID-19.El Ministro de Salud Pública del gobierno provincial y presidente del COE, señor, ha dicho que «Salta está en una situación diferente a la de Nación» (sic) y esta diferencia permite la «flexibilización que hoy tenemos».Los miembros del COE han comparecido ante la prensa para advertir que Salta seguirá en distanciamiento social, preventivo y obligatorio, siempre que la sociedad se comporte con responsabilidad, «respetando y haciendo cumplir los protocolos sanitarios vigentes».Durante la comparecencia, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia,ha dicho que se han adoptado medidas para reforzar el control en cada uno de los municipios, “especialmente aquellos que están disfrutando de la actividad turística”.Villada ha anticipado que el gobierno va a reunirse con los intendentes municipales «para que se controle más», pero el gobierno no quiere afectar la economía, «ni las actividades de la gente» (Villada no aclaró si entre estas actividades incluye a las fiestas ilegales). El funcionario ha dicho que «necesitamos un comportamiento responsable» y que es intención del gobierno que «el sector gastronómico se comprometa a mejorar los controles». No ha dicho, sin embargo, cómo.El ministro Esteban ha dicho que el gobierno sigue trabajando con la UNSa en el estudio de aguas servidas.Según el funcionario, estos estudios demuestran «un incremento entre veinte y treinta veces más del virus SARS-COV2 en las zonas de Cerrillos, zona norte y Pereyra Rozas». También ha dicho que Epidemiología estudia si se han producido casos positivos en esos lugares.La información oficial concluye diciendo que el COE ha autorizado, desde el próximo día lunes 18 de enero, las actividades presenciales en las escuelas de verano que funcionan en los departamentos de Los Andes, San Carlos y La Poma.