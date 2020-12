Servicios de atención sanitaria para fin de año en Salta

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Hospital San Bernardo

El gobierno provincial ha informado con detalle sobre los servicios que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública para las fiestas de fin de año, los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Hospitales

Instituto Provincial de Salud

Centro Regional de Hemoterapia

Secretarías

Incluir Salud (Ex PROFE)

El gobierno provincial ha informado que los servicios afectados son los siguientes:La Dirección de Emergencias Samec (Sistema de Atención para Emergencias y Catástrofes) dispondrá sus móviles y personal para la atención prehospitalaria y de emergencias habitual.El, sumará un refuerzo médico a las guardias habituales para días feriados, con atención de urgencias en cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y anestesia. Asimismo mantiene efectiva las guardias pasivas en cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopia, cirugía torácica, hematología y urología.Elatenderá urgencias en el sector pediátrico y perinatológico, con guardia en los sectores de internación, terapias intensivas (neonatal, pediátrica y gineco-obstétrica), cirugías para casos de emergencia y especialidades críticas. Se sumarán profesionales en guardia pasiva para atención en cirugía plástica y oftalmología. Están habilitados los sectores de apoyo, laboratorio y diagnóstico por imágenes.En losdel Área Operativa Norte, habrá servicio de enfermería las 24 horas en las unidades sanitarias de: Primavera; San Antonio; Santa Lucía; Chartas; Miguel Ortiz; Castañares; 17 de octubre; San Lorenzo; Dr. Roberto Nazr; San Rafael; Villa Asunción; Villa Costanera; La Ciénaga y Palermo.Las salitas de los barrios Ciudad del Milagro, Las Costas y Roberto Romero contarán con servicio de enfermería de 7 a 20 horas. En el centro de Hernando de Lerma será de 7 a 21 horas, y el de barrio Atocha prestará servicios de 8 a 20 horas.Contarán con guardia médica de 20 a 8 horas, el centro de salud de San Lorenzo y el Dr. Roberto Nazr.Elno tendrá atención por guardia, dado que funciona –actualmente- como centro de referencia por COVID-19.Los centros de salud dependientes del Área Operativa Sur, de los barrios Manjón; Solidaridad; Intersindical; y Lavalle funcionarán las 24 horas. El 31 de diciembre con guardia de enfermería, y el 1 de enero con guardia médica.Elcontará con servicio de guardia en clínica médica y apoyo de los sectores de laboratorio, radiología, hematología y enfermería durante las 24 horas.Las personas que requieran atención de urgencia por picadura de insectos y ofidios o mordedura de animales serán atendidas en la guardia del servicio de zoonosis.Contará con profesionales de guardia para atención de patologías infecciosas, como asma, cuadros respiratorios, faringitis, neumonía, gastroenterocolitis e infecciones de la piel. También en clínica médica, hipertensión arterial, hepatopatías, afecciones cardiológicas.Además, por la guardia serán asistidos pacientes con sintomatología compatible con COVID-19.La atención por consultorios externos se retomará el 4 de enero, respectivamente.En elestarán habilitadas las guardias habituales para la atención de pacientes en las especialidades de diabetes, nefrología y diálisis.Durante el asueto y los feriados, se suspende la atención administrativa.Todos los hospitales y centros de salud reanudarán la atención en consultorios externos el día jueves 2 de enero, en su horario habitual.El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informa a sus afiliados que sus oficinas permanecerán cerradas el jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero.En caso de emergencias, el Centro Operativo IPS se encuentra activo y al servicio de los afiliados los 365 días del año, durante las 24 horas. Para ser atendidos deben comunicarse al teléfono 0800–777–4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, funcionará el jueves 31, en el horario de 9 a 14.Por síntomas de COVID-19 deben comunicarse a los números 148 y 136. Estas líneas telefónicas serán las únicas habilitadas para que los afiliados realicen sus consultas por coronavirus. Las llamadas que ingresen serán atendidas por profesionales prestadores de la obra social.Para la compra de órdenes de consulta y retirada de medicamentos e insulina que tienen cobertura del Plan Diabessnoa, se puede hacer -directamente- en las farmacias de toda la provincia. El listado de farmacias adheridas está disponible en www.ipssalta.gov.arLos donantes voluntarios pueden acudir a donar sangre a Bolívar 687,el día 31, se recibirán donaciones en el horario especial de 7 a 12. En tanto, el día 1 de enero, no habrá atención.El sábado 2 de enero, las puertas de la institución estarán abiertas de 7 a 12.La distribución de hemocomponentes, funciona las 24 horas de los 365 días del año.En la, la gestión de expedientes administrativos permanecerá cerradael día 31, abriendo nuevamente sus puertas el lunes 4.Elque atiende en avenida Sarmiento 491, no funcionaráel día 31, restableciendo sus servicios el lunes 4. Los turnos para atención presencial o virtual, para el ingreso al circuito de asistencia en consumos problemáticos, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 17, a través de las líneas telefónicas 0387 4953113 y 0387 4318400. Asimismo, a través de dichas líneas se atienden consultas sobre esta temática.El(Grupo Interdisciplinario de Abordaje Familiar en Episodios de Suicidio o Intento de Suicidio) no brindará atención el día 31, volviendo a su funcionamiento habitual el lunes 4. Este servicio funciona de lunes a viernes en el horario de 7 a 14. Brinda asistencia a través del teléfono 0387 4213387. A esa línea también se puede solicitar turno para atención presencial. Asimismo, los profesionales realizan de manera telefónica la asistencia y el seguimiento a los pacientes. En casos de urgencia, se debe llamar al Sistema de Emergencias 911.Asimismo, elno abrirá sus puertas el día 31, volviendo al servicio el 4 de enero. Los diferentes talleres que ofrece la institución se realizan de lunes a jueves de 9 a 12 y de 14 a 16.30, y los viernes de 9 a 12. En cambio, para las tareas administrativas la institución trabaja de lunes a jueves de 8 a 17, y los viernes de 8 a 16.Por otra parte, lade la Secretaría de Discapacidad atenderá con turnos asignados, de 8 a 14, hasta el miércoles 30, respectivamente.El(CEPREFIS) atenderá con turnos programados hasta el día miércoles 30 de diciembre en la totalidad de sus servicios. Se recuerda al público que por dudas y consultas se encuentra habilitada la línea telefónica (0387) 4311967 de 8 a 18 horas.Ambos establecimientos retomarán las actividades habituales el día lunes 4 de enero.El programa federal Incluir Salud atenderá al público de manera habitual, en el horario de 8 a 14, hasta el día miércoles 30 de diciembre. El programa abrirá sus puertas nuevamente el lunes 4 de enero.