El Ministro de Salud Pública de Salta pide 'conducta social' para evitar un rebrote de COVID-19

En declaraciones a la prensa que hoy recoge el sitio web oficial del gobierno de Salta, Esteban ha dicho que estas medidas «siguen siendo primordiales para evitar que aumenten los casos de coronavirus».Para el funcionario, Salta, «al igual que el mundo entero», ha vivido un año muy complejo y es por esta razón que ha pedido «acompañamieno».Esteban ha dicho también: «Queremos pasar estas fiestas en paz, por lo tanto tenemos que ser respetuosos de los protocolos vigentes, de esta nueva DISPO que nos gusta vivir. Es importante que acatemos a rajatabla los protocolos que tenemos el día de hoy».El Ministro de Salud Pública, resaltó que Salta continúa con transmisión viral sostenida por lo que el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del barbijo y las reuniones en espacios abiertos siguen siendo primordiales para evitar que aumenten los casos de coronavirus.El médico ha pedido responsabilidad a la hora de los festejos y tomar conciencia de que la pandemia aún no se ha superado, pues Salta sigue con circulación viral. «En países vecinos se están produciendo rebrotes. Por eso les pido que actuemos de forma criteriosa y responsable. No queremos lamentar víctimas fatales. Hemos pasado un septiembre y octubre muy malos, con mucho estrés en el sistema de salud», ha dicho el funcionario que hoy preside el Comité Operativo de Emergencia.Finalmente, Esteban ha recalcaco que el sistema sanitario salteño se encuentra preparado para hacer frente a una nueva ola de contagios por COVID-19. A su juicio, la red hospitalaria que depende del gobierno «cuenta con los recursos materiales y personal capacitado».El ministro no se ha olvidado de otras enfermedades graves que suelen tener mayor incidencia en los meses de verano, como el dengue o la salmonelosis. Para Esteban, el sistema está preparado para atender estas situaciones «para atender estas situaciones de manera inmediata».