La respuesta a la pandemia en América Latina no toma en cuenta la situación de las mujere

Una mujer indígena del Ecuador cocina en su casa. Foto: ONU

El efecto de la pandemia del coronavirus ha agudizado las desigualdades de género en América Latina y el Caribe sin que los países hayan tomado en cuenta su situación y necesidades para diseñar los paquetes de respuesta que han dado a la emergencia, señala un nuevo estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Mercado de trabajo

Trabajadoras del hogar

Tareas de cuidado

Divulgado este lunes con motivo del, el documentoanaliza una muestra de 19 países de la región y destaca que han sido muy pocas las acciones sensibles a las condiciones de las mujeres implementadas por los gobiernos.Asimismo, advierte que de no poner en marchas que fortalezcan la perspectiva de género, para cuando la pandemia se supere, la situación de las mujeres se habrá deteriorado, revirtiendo los resultados de décadas de esfuerzo en la promoción de la igualdad de género.Pese a que las mujeres han participado desde el principio de laen las acciones para mitigarlas ya sea como profesionales del sector sanitario, proveyendo servicios esenciales o cuidando a las comunidades y las familias muchas veces a costa de abandonar sus empleos remunerados, la mitad de los países no han tomado ninguna medida sensible al género en la esfera laboral.Las intervenciones con enfoque de género no sólo han sido escasas en materia de mercado de trabajo, sino que son casi nulas en cuanto al apoyo económico y fiscal a los sectores feminizados de la economía,, recalcan los autores del informe., apunta el PNUD.Más preocupante aún es que, alerta.El informe enfatiza la falta de atención y cobertura del colectivo deen la respuesta de los Estados a la crisis, lo que convierte a estas empleadas en la categoría ocupacional más afectada en varios países de la región.Según el estudio, sólo cinco países de la región han instrumentado al menos una acción para la protección de las trabajadoras del servicio doméstico., al igual que la falta de reconocimiento de su labor fundamental en los hogares y las comunidades.Elasevera que los datos disponibles confirman la deuda histórica de los Estados con el compromiso de la igualdad.Detalla que la mayor parte de las medidas relacionadas con la seguridad económica de las mujeres se concentran en la protección social y explica que ha sido en el ámbito de la asistencia social donde más se han reconocido los efectos económicos y sociales del COVID-19 en las mujeres., especifica.El informe llama la atención también sobre els implementadas para reconocer, reducir y redistribuir lasexacerbadas por el confinamiento, que expusieron el poco alcance de la agenda del ámbito de los cuidados en la mayoría de los países de la región., acota el documento.Subraya la falta de acuerdos sobre la función social del cuidado y la ausencia de un marco integral de servicios y políticas que resuelvan la crisis que atraviesa la región en este plano.”, alerta.Finalmente, el PNUD insta a los gobiernos a garantizar que las mujeres no queden atrás en los procesos de recuperación económica y a evitar que las oportunidades de reinserción en los mercados de trabajo se segmenten reforzando las desigualdades de género por la asignación de las mujeres al trabajo no remunerado del hogar.Para ello, es necesario contar con políticas centradas en la participación laboral y el desarrollo empresarial de las mujeres, así como en ely el apoyo a los sectores productivos y categorías ocupacionales feminizadas, concluye.