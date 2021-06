Actuar ahora: poner fin al trabajo infantil

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial contra el Trabajo Infantil

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de este año se centra en las medidas adoptadas con miras al Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Es el primer Día Mundial desde la ratificación universal del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, y tiene lugar en un momento en el que la crisis de la COVID-19 amenaza con revertir años de avances para afrontar el problema.

Acabar con el trabajo infantil

Prevalencia del trabajo infantil

Hagamos del 2021 un año para los niños y las niñas

¿Sabías que...?

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/World-Day-Against-Child-Labour

En junio, con motivo del Día Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el UNICEF publicarán las nuevas estimaciones y tendencias mundiales del trabajo infantil (2016-2020), bajo la égida de la Alianza 8.7. El informe incluirá una evaluación de la manera en que el ritmo de progreso hacia la erradicación del trabajo infantil probablemente se vea afectado por la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica sin precedentes que la acompaña.Para el Día Mundial de este año, promoveremos una “Semana de acción” en torno al 12 de junio, comenzando con la publicación de las nuevas estimaciones mundiales del trabajo infantil. Los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante esta semana brindarán una oportunidad para que los socios muestren los avances en el cumplimiento de sus “Compromisos de acción 2021”. Todos los compromisos realizados por las partes ionteresadas regionales, nacionales e institucionales, así como por la sociedad civil en general, se publicarán en el sitio web del Año Internacional 2021 en abril.Uno de cada 10 de todos los niños en todo el mundo están en situación de trabajo infantil. Si bien es cierto que el número de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido en 94 millones desde 2000, la tasa de reducción se desaceleró en dos tercios en los últimos años. Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 exige el fin del trabajo infantil en todas sus formas para 2025. ¿Cómo debe encaminarse la comunidad mundial hacia la eliminación del trabajo infantil?Muchos niños en todo el mundo participan en formas de trabajo remuneradas y no remuneradas que no son perjudiciales para ellos. Sin embargo, se considera niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo. En los países menos adelantados, algo más de uno de cada cuatro niños (de 5 a 17 años) realiza trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo.África ocupa el primer lugar entre las regiones, tanto por porcentaje de niños en trabajo infantil (un quinta parte) como el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil: 72 millones. Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar con un siete por ciento y 62 millones en términos absolutos.Las regiones de África y Asia y el Pacífico juntas alcanzan la cifra de casi nueve de cada diez niños en situación de trabajo infantil en todo el mundo. La población restante se divide entre las Américas (11 millones), Europa y Asia Central (6 millones) y los Estados árabes (1 millón). En términos de incidencia, el cinco por ciento de los niños están en situación de trabajo infantil en las Américas, el cuatro en Europa y Asia Central, y el tres en los Estados Árabes.A pesar de que el porcentaje de niños en trabajo infantil es más alto en los países de bajos ingresos, su número es en realidad mayor en los países de ingresos medios: el nueve por ciento en los países de ingresos medios bajos, y el siete, en los de ingresos medios altos. Las estadísticas sobre el número absoluto en cada grupo de ingresos nacionales indican que 84 millones de niños están en situación de trabajo infantil, el 56 por ciento de los cuales vive en países de ingresos medios, y otros 2 millones viven en paises de altos ingresos.Acabar con el trabajo infantil requiere de una acción inmediata, una gran motivación y asociaciones que colaboren a todos los niveles. Y tiene que ser ahora. Hagamos que las cosas cambien. Asegurémonos de que nuestro mundo pospandemia esté libre de trabajo infantil. Visita la página del Año Internacional de la Eliminación del Trabajo Infantil para saber cómo puedes participar.- 152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso.- Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.- El trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71%), que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios; y el 12% en el sector industrial, en particular la minería.