31 de agosto: Día Internacional de la Solidaridad

Día Internacional de la Solidaridad

El Día Internacional de la Solidaridad se conmemora cada 31 de agosto, donde la ONU recuerda que la solidaridad no es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de países y pueblos.

La ONU declaró esta fecha oficial con el fin de tomar conciencia sobre este carácter moral, aunque no es requisito en la formación de una persona; sin embargo, sus resultados terminarán siendo positivos.Teniendo presente este aspecto en la vida cotidiana, eficacia política entre países y pueblos, se ayudaría a evitar ciertos conflictos entre entidades de alta potencia. De esta manera se evitaría tomar malas decisiones que afectan a millones de personas.En un mundo con grandes diferencias entre pobres y ricos, el progreso verdadero se alcanzará con la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar con la pobreza. Además, asumir la responsabilidad ante quieres no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan, en muestra de una preocupación común.El Día Internacional de la Solidaridad contribuye a promover y fortalecer los ideales de solidaridad como valores fundamentales para las relaciones en y entre las naciones, los pueblos y las personas.