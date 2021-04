Se celebra hoy el Día Internacional del Beso

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



'Le baiser de l'Hôtel de Ville', fotografía de Robert Doisneau

Cada año, el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió por el beso más largo de la historia, el cual duró 46 horas 24 minutos y 9 segundos.

Se recuerda también que el 15 de septiembre de 1990, el estadounidense A. E. Wolfram besó a 8.001 personas durante las 8 horas de un festival del beso.El beso más largo del cine es uno de la película 'You’re in the Army now' de 1940. El beso de Regis Toomey y Jane Wyman duró 185 segundos, lo que representa el 4% de la duración de la cinta.El primer "beso de película" tuvo lugar en 1896 y fue un encargo de Thomas Alva Edison al director William Heise. El vídeo de este beso entre John Rice y May Irwin apenas dura 47 segundos en un único plano.'Le baiser de l'Hôtel de Ville' es una fotografía en blanco y negro del fotógrafo francés Robert Doisneau, realizada en 1950. Reproduce una escena en la que una pareja, observada desde un café, se besa sin deteners su paso, con el Ayuntamiento de París de fondo.Es una de las fotografías más populares de la historia y un icono por excelencia de la ciudad de París y considerada como un símbolo del romanticismo y del amor joven.Con la celebración del Día Internacional del Beso se busca que las personas no olviden el placer de besar. Besarse, produce un aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco lo que activa y mejora la circulación.