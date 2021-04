Día Internacional de información sobre el peligro de las minas: Perseverancia, asociación, progreso

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional de información sobre el peligro de las minas

El año pasado, la comunidad de las Naciones Unidas que se ocupa de las actividades relativas a las minas hizo frente a los desafíos que se plantearon durante la pandemia de COVID-19. El sector ha continuado con su trabajo con resultados obtenidos, ha cumplido con sus obligaciones, realizado sus reconocimientos, actividades de remoción, capacitación y erradicación de la amenaza de las minas terrestres y las municiones explosivas.

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/mine-awareness-day

El sistema de las Naciones Unidas avanzó en su labor para mitigar la amenaza de los artefactos explosivos improvisados y fortaleció y estableció nuevas asociaciones.En 2021, los desafíos de COVID-19 van a requerir más perseverancia. Proseguirán los trabajos, se eliminarán las minas terrestres y las municiones explosivas, se seguirán aplicando estrategias de salida y se fomentará la capacidad de los asociados nacionales. La comunidad de actividades relativas a las minas seguirá adaptándose.Las Naciones Unidas se asegurarán de que se avance hacia un mundo libre de la amenaza de las minas terrestres y las explosiones controladas de municiones.Durante 20 años, la labor del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS) se ha centrado en las necesidades de las personas afectadas y se ha adaptado a los peligros causados por los artefactos explosivos a los que se exponen los civiles, el personal de mantenimiento de la paz y los trabajadores humanitarios.Los objetivos del UNMAS son salvar vidas, facilitar el despliegue de las misiones de las Naciones Unidas y la distribución de asistencia humanitaria, proteger a los civiles, apoyar el retorno voluntario de los desplazados internos y los refugiados, posibilitar que se lleven a cabo tareas humanitarias y de recuperación, y defender el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.Las minas y los restos explosivos de guerra constituyen una grave amenaza para la seguridad, la salud y la vida de la población local o un obstáculo para el desarrollo social y económico. Por ese motivo, la Asamblea General decidió en diciembre de 2005 que, todos los años se observara el Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas (resolución 60/97).Hoy, en el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas a las Minas, reflexionamos acerca de cuán lejos hemos llegado en la concienciación sobre el peligro de las minas terrestres y renovamos nuestro compromiso con el objetivo de lograr un mundo libre de minas.Más de 160 Estados son parte de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. Instamos a los Estados que aún no se hayan adherido a la Convención a que lo hagan sin dilación.Las minas terrestres, los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados afectan de forma desproporcionada a las personas vulnerables, a las que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y a las desposeídas, así como a los niños y las niñas. Impiden llegar a soluciones pacíficas, dificultan las respuestas humanitarias y constituyen un obstáculo para el desarrollo sostenible e inclusivo.Lamentablemente, en ocasiones los progresos que logramos en el desminado terminan desvaneciéndose. Ahora bien, no podemos conformarnos con las actividades de sensibilización y las campañas de concienciación sobre los peligros de las minas terrestres.La Carta de las Naciones Unidas nos compromete a no abandonar nuestro cometido antes de haberlo cumplido plenamente: debemos detectar, remover y destruir estos artefactos mortíferos.Hagamos de esta década la última en la que tengamos que dedicar nuestros esfuerzos a esta tarea.