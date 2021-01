Blue Monday, el día más 'deprimente' del año

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Blue Monday

El Blue Monday fue creado en 2005 por la agencia de viajes británica Sky Travel. La idea se deriva no de los resultados de una investigación en profundidad, sino del resultado de una ecuación cuyos valores pasan por el clima, el nivel de deuda, el tiempo pasado desde la Navidad, el tiempo en el que fracasan nuestro propósitos de año nuevo y la motivación. Sin embargo, aunque no tenía ninguna base en la ciencia, la idea tuvo éxito, y ahora muchos de nosotros hemos llegado a temer que el Blue Monday realmente existe.

Sin embargo, se puede disfrutar de esta fecha. ¿Cómo puede ser posible?Primero, porque usted tiene el control aquí y ahora. Se puede elegir entre creer que hoy será sombrío y deprimente - y eso es lo que va a tener en cuenta, así que eso es lo que encontrará - o usted puede elegir creer que será un buen día, en cuyo caso lo más probable que note los puntos altos. Y aunque podría ofrecer algunas investigaciones psicológicas para respaldar lo que estoy diciendo, no hay necesidad. Esta verdad - que es, por cierto, el núcleo de la mayoría de las terapias psicológicas- fue dado primero a nosotros, no por un psicólogo, pero por un dramaturgo y poeta.En el Acto 2 de Hamlet, el príncipe está hablando con sus dos amigos Rosencrantz y Guildenstern, quejándose de que para él, Dinamarca se ha convertido en una prisión. Ellos no lo ven de esa manera en absoluto, y no están de acuerdo. Hamlet entonces ofrece la cura para su mal humor - aunque él se niega a tomarlo - cuando él responde: "¿Por qué, entonces, ninguno de vosotros, porque no hay nada bueno o malo, pero el pensamiento lo hace?'.Realmente depende de usted si vivir en una prisión el Blue Monday o disfrutar. Si prefiere este último, he aquí algunas sugerencias que podrían hacer las cosas aún mejor:La luz natural ayuda a estabilizar la serotonina y que desendacedna las endorfinas, ambas hormonas del humor. Vea si usted puede salir a la calle durante al menos diez minutos hoy. Podría aumentar los efectos positivos de la combinación de su tiempo al aire libre con la segunda sugerencia.Cualquier movimiento constante caminar, correr, nadar, ciclismo, impulsa las endorfinas y te hará sentir más tranquilo y más feliz. Sus esfuerzos pueden incluso significar que va a incluir la siguiente sugerencia automáticamente.Cuando sonríes, se libera una cascada de sustancias químicas en el cerebro para sentirse bien. Su cuerpo se relaja y la presión arterial puede reducirse. La sonrisa es contagiosa, también, por lo que si sonríes a los demás te va a ayudar a sentirte mejor también.Investigaciones recientes han demostrado que cuando se toma el tiempo para apreciar lo que ya tienes, te sentirás con más energía y optimismo. Haga una lista de cosas por las que usted es agradecido y la gente con las que está agradecidos.Hay un creciente cuerpo de investigación que vincula el comportamiento altruista con una mejor salud y una mayor sensación de bienestar. Ofrecer a alguien un verdadero halago y/o hacer una contribución a una organización benéfica.¡Disfrute el día!