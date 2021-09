Alfabetización y reducción de la brecha digital

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional de la Alfabetización

La crisis provocada por la COVID-19 ha creado trastornos sin precedentes en los procesos de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. También ha acentuado las desigualdades ya existentes en cuanto al acceso real a oportunidades de educación, y ha afectado de manera desproporcionada a los 773 millones de jóvenes y adultos analfabetos, ya que los programas de alfabetización no han formado parte de los planes iniciales de intervención de muchos países, a pesar de que el funcionamiento de estos programas se vio afectado.

Antecedentes

¿Sabías que...?

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/literacy-day#

Durante este periodo de crisis mundial, se ha intentado garantizar la continuidad de las labores educativas, en particular mediante la formación a distancia, conjuntándola con la presencial. Sin embargo, el acceso a este modelo nuevo de enseñanza no ha sido equitativo. La rapidez con la que se pasó a la enseñanza a distancia puso de manifiesto la persistente brecha digital, en cuanto a conectividad, acceso a la electricidad y capacidad para utilizar la tecnología, que limita las oportunidades de aprendizaje.La pandemia también ha resaltado el papel de la alfabetización en la capacidad de las personas para mejorar su vida y vivirla con plenitud. La alfabetización es parte integrante de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, tal como lo describe el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y, en este sentido, es esencial para la recuperación tras la crisis, teniendo como centro a las personas.Elexaminará de qué manera la alfabetización puede contribuir a construir cimientos sólidos para una recuperación centrada en el ser humano, haciendo hincapié en las interacciones entre la alfabetización y las competencias digitales que necesitan los jóvenes y adultos no alfabetizados. Asimismo, sacará provecho de los factores que propician que la alfabetización se base en la tecnología inclusiva y útil, para que nadie quede rezagado. De este modo, este Día representa una oportunidad para repensar el futuro de la enseñanza y la alfabetización, en el contexto de la pandemia y más allá.La Conferencia General de la UNESCO declaró el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización, durante su 14ª sesión celebrada el 26 de octubre de 1966, con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro del marco de la Agenda 2030.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los mandatarios mundiales en septiembre de 2015, promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. En concreto, una de la metas del Objetivo nº 4 está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética, y que los adultos que carezcan de esos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos.- 773 millones de jóvenes y adultos no poseen aún las competencias básicas en lectoescritura (IEU)- 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas;- En la fase inicial de la pandemia se interrumpió la educación del 62,3% de la población estudiantil mundial (1 090 millones) a causa del cierre de escuelas- Muchos jóvenes y adultos con poca o ninguna capacidad de alfabetización han tenido un acceso limitado a información vital debido a la ausencia de planes de respuesta durante la pandemia que abarquen este problema.