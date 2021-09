Expofuturo 2021 presenta la oferta educativa a jóvenes de Salta

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del gobierno de Salta, de manera íntegramente virtual y con una propuesta interactiva, pone en marcha Expofuturo 2021.

A partir del día lunes 27 de septiembre, y hasta el 15 de octubre, los jóvenes podrán obtener información sobre las ofertas educativas de nivel superior universitario, no universitario y de educación no formal.La exposición pretende reunir a jóvenes, familias, profesores y profesionales, en un espacio para dialogar y conocer la oferta educativa de Educación Superior, Universitaria y no Universitaria. Asimismo, habrá talleres de orientación vocacional, información sobre carreras a través de la Guía del Estudiante, videos promocionales, entrevistas, charlas motivacionales y un espacio para planificar el paso de la Educación Secundaria a la Superior.