El gobierno de Salta mantiene las clases presenciales

El presidente del Comité Operativo de Emergencia, Francisco Aguilar, ha ofrecido hoy una conferencia de prensa acompañado por el Secretario de la Gobernación y otras autoridades provinciales, en la que ha explicado la situación que atraviesa la provincia y se ha referido a la continuidad de las clases presenciales en Salta.

Situación epidemiológica

Tras los anuncios del gobierno nacional, el comité ha determinado que están dadas las condiciones en todo el territorio para continuar con la presencialidad en las escuelas.La secretaria de Gestión Educativa,, ha celebrado la decisión., ha señalado.Asimismo, el COE ha decidido suspender a partir del lunes 19 de abril, los eventos sociales en salones privados (como casamientos y cumpleaños) y locales reconvertidos a 'gastronómicos' con espectáculos.En ese sentido,, ha indicado queLos participantes en la reunión han coincidido en la necesidad de que reforzar el cuidado individual, para "no contagiarnos y no contagiar al otro".Hasta el 30 de abril continuarán las restricciones al horario de todas las actividades, sin distinción de rubro, desde la medianoche y la circulación de 1 a 6 de la mañana.Cabe recordar que por disposición del DNU Nacional, las reuniones familiares y sociales no pueden superar las 10 personas.Las diferentes actividades deben cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Aquellos lugares donde se desarrollan actividades tales como deportes, gastronomía y actividades culturales, deben funcionar al 50% de su capacidad.Además, continúa prohibida la presencia de público en eventos deportivos y recreativos. En Salta continuará la presencialidad en las escuelas.La responsable del área,, ha informado que, desde el 1 de enero a la fecha, se registraron 8882 casos de coronavirus, y fallecieron 1216 personas.Finalmente, ha indicado que la situación es variable en toda la Provincia por lo que se trabaja de manera focalizada para controlar los casos.