Comienzan hoy las clases en Salta

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

Este lunes 1 de marzo comienzan las clases para los estudiantes de nivel primario y nivel secundario.

Unos 270 mil estudiantes de primaria y secundaria retoman las clases presenciales, mientras el nivel inicial comenzará el 8 de marzo.Las clases serán con sistema combinado entre presencialidad y a distancia, protocolos de bioseguridad y la vacunación al personal educativo que comenzará esta semana.El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ha acordado con sus colegas provinciales afrontar el "inicio del ciclo 2021 con la presencialidad como ordenadora del sistema educativo", según un documento conjunto que suscribieron los representantes de los 24 distritos a principios de febrero y en el que se comprometieron a "actualizar los protocolos en función de la situación epidemiológica y de los avances científicos".Se aplicará la reglamentación organizativa, pedagógica y de bioseguridad aprobada por unanimidad en el Consejo Federal de Educación, centrales gremiales, universidades y especialistas.Algunas de las recomendaciones de bioseguridad a tener en cuenta a la hora de volver a las aulas:· Control de la entrada y la salida para evitar aglomeraciones.· Será obligatorio el uso permanente del tapaboca.· Se deberá cumplir con el distanciamiento físico de 1,5 metros en el aula y 2 metros en áreas de desplazamiento.· Presencialidad alternada por días o semanas (según la infraestructura escolar y la matrícula de la institución), para cumplir con el distanciamiento establecido.· Horarios escalonados para los recreos.· No habrá actos escolares presenciales.· Educación física será en lugares ventilados, con distanciamiento y en lo posible al aire libre.· Habrá un espacio reservado para aislar a los alumnos, docentes y no docentes ante un caso sospechoso en el horario de clases.· Limpieza y desinfección diaria de la institución con refuerzo en los entre turnos.· Ventilación de las aulas.· Habrá alcohol en gel el aulas y lugares comunes.· Los docentes deberán evitar las reuniones presenciales y no deberán compartir espacios cerrados.· Se asegurarán los trabajos no presenciales para los alumnos pertenecientes a los grupos de riesgo.· No compartir vasos, tazas, cubiertos ni cualquier elemento personal como útiles y alimentos.