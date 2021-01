Restaurar y revitalizar la educación para la generación COVID-19

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional de la Educación

Celebramos el Día Internacional de la Educación en tiempos de una pandemia que ha causado la interrupción de la labor de los centros educativos a una escala y con una gravedad sin precedentes. El cierre de escuelas, universidades y otros centros de enseñanza ha afectado a unos 1600 millones de estudiantes en más de 190 países. En el año nuevo que acaba de comenzar, colaboremos para colocar la educación y la formación contínua en el centro de la recuperación y de la transformación hacia sociedades más inclusivas, seguras y sostenibles.

La educación es un derecho humano

La educación es clave para el desarrollo sostenible

Los desafíos para lograr la educación universal

Mensaje de Secretario General, António Guterres

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/education-day

Con este espíritu de solidaridad dirigido a fortalecer la educación, la UNESCO y sus asociados han puesto en marcha el festival "Learning Planet" para celebrar el aprendizaje en todos los contextos y compartir sistemas innovadores que desarrollen el potencial de cada estudiante, independientemente de sus circunstancias. También se anunciarán los ganadores del concurso de escritura “Conversación con El Principito”.El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración exige la educación primaria gratuita y obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, va más allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos.Cuando se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional reconoció que la educación es esencial para el éxito de sus 17 objetivos. El Objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible tiene, concretamente, como objetivo “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” para el año 2030.La educación ofrece a los niños y las niñas una oportunidad de salir de la pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, 258 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni tienen los conocimientos básicos de matemáticas; menos del 40 por ciento de las niñas del África Subsahariana completan los estudios de secundaria de ciclo inferior y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado y eso es inaceptable.Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.Cuando la educación se interrumpe, todo el mundo se ve afectado, en especial los estudiantes, los docentes y las familias.Hoy, en este tercer Día Internacional de la Educación, rindo homenaje a su resiliencia ante una pandemia que, en su punto álgido, obligó a casi todos los centros escolares, institutos y universidades a cerrar sus puertas.Aunque esta interrupción ha traído consigo innovaciones para el aprendizaje, también ha frustrado las esperanzas de un futuro mejor entre las poblaciones vulnerables.Y todos y todas vamos a pagar el precio.Después de todo, la educación es la base para ampliar las oportunidades, transformar las economías, combatir la intolerancia, proteger nuestro planeta y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.En un momento en que el mundo sigue luchando contra la pandemia, la educación, como derecho fundamental y bien público mundial, debe protegerse para evitar una catástrofe generacional.Incluso antes de la pandemia, unos 258 millones de niños y adolescentes, la mayoría de ellos niñas, no estaban escolarizados.En los países de ingresos bajos y medianos, más de la mitad de los niños de 10 años no aprendían a leer textos sencillos.En 2021, debemos aprovechar todas las oportunidades para darle la vuelta a esta situación.Debemos garantizar la plena reconstitución del fondo de la Alianza Mundial para la Educación y fortalecer la cooperación mundial en materia de educación.Asimismo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para reformar la educación: formar a los profesores, poner fin a la brecha digital y reconfigurar los planes de estudio con el propósito de dotar a los estudiantes de las competencias y los conocimientos necesarios para prosperar en este mundo nuestro que evoluciona de manera vertiginosa.Asumamos el compromiso de promover la educación para todos y todas, hoy y siempre.