Trotta y Cánepa dicen que el gobierno hará 'todo lo posible' para que vuelvan las clases presenciales en Salta

Nicolás Trotta y Matías Cánepa, en rueda de prensa

Según la información oficial del sistema de comunicación pública del gobierno provincial de Salta, la visita del ministro Trotta se enmarca en «una serie de encuentros con las distintas carteras educativas» que tiene por objeto «allanar el camino de cara al comienzo de las clases». La misma fuente indica que Trotta estará hoy, día martes, en la Provincia de Jujuy, el miércoles en la de Tucumán, el jueves en la de Santiago del Estero, el viernes en Catamarca y el sábado en La Rioja.

Un sistema 'dual'

Infraestructura

Conectividad

En esta línea, el ministro Trotta ha manifestado en una rueda de prensa seguida a su encuentro con Cánepa, que la intención del gobierno es que «nuestros niños y niñas vuelvan a laen todo el país».Sin embargo, el ministro federal no ha sido preciso en cuanto a la garantía gubernamental del regreso a las clases presenciales. Al contrario, se ha limitado a anunciar «un marco de trabajo dual» e inversiones en «obras educativas» (que no se han detallado) por más de 300 millones de pesos. También ha dicho el señor Trotta que se prevé destinar una «importante partida» a la compra de computadora para escuelas rurales de la región.Según la página web del gobierno provincial, Trotta y Cánepa comparecieron ante los medios de prensa para detallar el «trabajo conjunto que llevará adelante la cartera nacional en cooperación con la jurisdicción local, a los fines de organizar pedagógicamente el inicio del ciclo lectivo 2021».Cuando casi toda la comunidad educativa esperaba que los ministros anunciaran lade las clases, Cánepa se limitó a decir que en Salta «vamos a hacer todo lo posible para garantizar la presencialidad en las escuelas, por supuesto cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias».Cánepa ha añadido que la vuelta a clases (recordemos que en 2020 no hubo clases normales) es una cuestión central en la agenda de trabajo del gobierno local. «Es fundamental poder llevarle tranquilidad a nuestros docentes, familias, y alumnos, porque la presencialidad es el objetivo que tenemos por delante», ha dicho el ministro salteño.El ministro Trotta dijo que «en el marco de la pandemia», «pero dentro de un marco de acción dual», que consiste -según las propias palabras del ministro- «un esquema de presencialidad que combine ciertos encuentros virtuales». El funcionario no ha precisado de ningún modo los porcentajes de presencialidad y distancia que se van a aplicar a este «marco de acción dual».Trotta sin embargo ha asumido el compromiso de que el día 1 de marzo de 2021 «los chicos y chicas vuelvan a la escuela con todos los cuidados, con la aplicación de los protocolos». Pero ha dicho que «por supuesto» van a seguir «ciertos provesos de aprendizajes en el hogar», puesto que la situación sanitaria impide «que todos los chicos vayan todos los días de manera simultánea».Las palabras de Trotta sirven al menos para despejar las dudas, puesto que el regreso a las aulas no significará de ningún modo la vuelta a la normalidad educativa.Matías Cánepa ha dicho que el gobierno provincial está realizado «una importante inversión» en más de 1100 edificios escolares. Aunque la información oficial no lo indica en absoluto, se trata de tareas de mantenimiento, cuya necesidad contradice el triunfalismo el exgobernador, quien echó mano de la propaganda y de los aspavientos para dar a entender que entregó al gobierno de Sáenz edificios escolares en perfectas condiciones.El ministro salteño ha dicho también que está prevista -con fondos COVID- la adquisición de artículos de limpieza y otros objetos como mascarillas y «todo lo que esté estipulado por protocolo para cuidar la salud en las escuelas».Finalmente se anunció una partida para la compra de medio millón de computadoras para las escuelas rurales con dinero del gobierno nacional en el marco de sus políticas de reducción de la brecha digital.La información oficial subraya que en 2020 se distribuyeron 12.691 netbooks entre los estudiantes y está previsto que en 2021 se triplique la inversión en conectividad y la comunicación gratuita de mensajería entre celulares a través del Plan Juana Manzo.