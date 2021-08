21 de agosto: Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Los actos de terrorismo que propagan una serie de ideologías del odio hieren, dañan y matan a miles de personas inocentes cada año.

Antecedentes

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day

Ante este escenario, las víctimas del terrorismo luchan para que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades y se respeten sus derechos. Sin embargo, a menudo se sienten olvidadas y abandonadas una vez que se atienden sus necesidades inmediatas. Esta situación, sumada a los pocos recursos de los Estados Miembros y su capacidad para satisfacer las necesidades a medio y largo plazo, no contribuyen a lograr su total rehabilitación. Para lograrla, se necesita un apoyo multidimensional a largo plazo que incluya medidas físicas, psicológicas, sociales y financieras, elementos indispensables para su total y plena integración a la sociedad.La responsabilidad principal de apoyar a las víctimas del terrorismo y defender sus derechos recae en los Estados Miembros. Las Naciones Unidas tienen un papel importante en el apoyo a los Estados Miembros para implementar la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo a través de la solidaridad y el apoyo a las víctimas, el desarrollo de capacidades, el establecimiento de redes y el apoyo a la sociedad civil, en particular a las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como a alentar a los Estados miembros a promover, proteger y respetar los derechos de las víctimas. Ante este reto, las Naciones Unidas han estado trabajando para proporcionar recursos, movilizar a la comunidad internacional y abordar mejor las necesidades de las víctimas del terrorismo.La Asamblea General, en su resolución 72/165 (2017), decide proclamar el 21 de agosto, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.Dicha resolución representa los esfuerzos constantes de la Asamblea General, la Comisión de los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos de las víctimas del terrorismo.Al proclamar un Día Internacional dedicado a las víctimas del terrorismo, la Asamblea General reconoce que la promoción y la protección de los derechos humanos y el estado de derecho en el ámbito nacional y los niveles internacionales son esenciales para prevenir y combatir el terrorismo.En abril de 2020, de conformidad con la resolución 73/305 de la Asamblea General, el Secretario General de la ONU, António Guterres, publicó el informe "Progresos realizados por el sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a prestar asistencia a las víctimas del terrorismo" (A/74/790).La Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006, señala que la deshumanización de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones genera un ambiente propicio para la propagación del terrorismo. Seguir fortaleciendo y aprovechando al máximo la capacidad de las Naciones Unidas en ámbitos como la prevención de conflictos, la negociación, la mediación, y el mantenimiento y la consolidación de la paz, es la forma más eficaz de luchar contra el terrorismo y respetar la dignidad humana y defender el estado de derecho.Las últimas cuatro resoluciones finales del Examen de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (A/RES/66/282, A/RES/68/276, A/RES/72/284 y A/RES/75/291) destacan el importante papel fundamental de las víctimas en la lucha contra el terrorismo. También destacan la necesidad de promoverla solidaridad internacional en apoyo de las víctimas del terrorismo, así como de reconocer y defender sus derechos humanos.Desde el sexto examen (2018), los acontecimientos a nivel internacional, regional y nacional han demostrado cada vez más que el apoyo a las víctimas ha ido más allá de la solidaridad simbólica hacia un compromiso más firme para promover sus derechos y necesidades. Esto se refleja en el establecimiento en 2019 de un Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo, copresidido por los Representantes Permanentes del Afganistán y España ante las Naciones Unidas, y la resolución A/RES/73/305 de la Asamblea General sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional para ayudar a las víctimas del terrorismo.La resolución del séptimo examen, aprobada el 30 de junio de 2021 (A/RES/75/291), señala la importancia de defender los derechos y apoyar las necesidades de las víctimas del terrorismo, en particular de las mujeres, los niños y las personas afectadas por la violencia sexual y por razón de género. Alienta a todos los Estados Miembros a que elaboren planes nacionales amplios de asistencia para las víctimas del terrorismo y sus familias, a fin de atender las necesidades inmediatas, a corto y a largo plazo de las víctimas del terrorismo.La resolución también celebra el primer Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo y alienta a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo (a través del Programa Mundial de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y el Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas) a que siga con la tarea de sensibilizar sobre las víctimas del terrorismo y de promover y proteger sus derechos. Lo que incluye un mayor fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros y la prestación de asistencia técnica a éstos para ayudar a las víctimas del terrorismo. ademñas, debe seguir trabajando con las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y del sector privado, que pueden desempeñar un papel valioso en la asistencia y el apoyo a las víctimas del terrorismo.