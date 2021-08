La carrera por la humanidad

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

En diciembre de 2008 la Asamblea General declaró el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria; en memoria del brutal atentado terrorista, del 19 de agosto de 2003, contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad (Iraq) que se cobró la vida de 22 personas, entre ellas el enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello.

Brindar asistencia vital durante la pandemia

Muestra tu apoyo a los #RealLifeHeroes (#HeroesSinCapa)

¿Sabías que...?

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day

#TheHumanRace, un reto mundial para la acción por el clima en solidaridad con las personas que más lo necesitan.La emergencia climática causa estragos en todo el mundo. Afecta de una manera tan desproporcionada que el personal que está en primera línea de la ayuda humanitaria y la comunidad humanitaria en general no lo puede gestionar. Las personas más vulnerables del mundo, que son las que menos han contribuido a la emergencia climática mundial son las más afectadas, así como los millones personas que ya han perdiendo sus hogares, sus medios de vida y sus vidas. El tiempo se está agotando para estas tdodas estas personas.La mayoría de las campañas sobre la acción por el clima se centran, en estos momentos, en frenar los efectos del cambio climático y asegurar. el futuro del planeta. En este contexto, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de 2021 pone de relieve las consecuencias inmediatas de la emergencia climática para las personas más vulnerables del mundo. Asimismo, va a garantizar que se escuchan sus voces y que sus necesidades se encuentran entre las prioridades de la agenda de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP26), que se celebra en noviembre en Glasgow (Escocia).Así que todo el mundo está invitado a unirse a la carrera por la humanidad, #TheHumanRace, que es el desafío mundial para la acción climática en solidaridad con las personas que más lo necesitan.En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que celebramos el 19 de agosto, el mundo rinde tributo a los trabajadores humanitarios que han sido asesinados o resultaron heridos en desempeño de su labor, y honramos a todos los trabajadores humanitarios y los profesionales de la salud que continúan, a pesar de las dificultades, prestando asistencia y protección a millones de personas.Este año, la celebración se produce cuando el mundo se encuentra aún luchando contra la pandemia COVID-19. Los trabajadores humanitarios están superando obstáculos de acceso sin precedentes para ayudar a las personas en crisis humanitarias en 54 países, así como en otros nueve países que han sido catapultados a la necesidad humanitaria por la pandemia COVID-19.Nuestra obsesión por los mitos y las leyendas ha estado presente desde los albores de la cultura. Sus hazañas fantásticas de ficción, sus enemigos encarnados y sus arduos viajes nos inspiran a perseguir nuestros sueños y a reunir el valor suficiente para hacer lo correcto en nuestras vidas.Sin embargo, los héroes de nuestro mundo, aquí y ahora, son tan dignos de admiración y fascinación como los superhéroes, porque son reales. Son reales: ellos han escogido brindar asistencia en las circunstancias más extremas. Sus historias nos demuestran que los héroes de la vida real tienen una capacidad extraordinaria de perseverar a pesar de los obstáculos y, además, lo hacen con humildad y dedicación.- En 2019, 475 trabajadores humanitarios sufrieron ataques: 108 fueron asesinados, 242 heridos y 125 secuestrados.- Las restricciones de desplazamiento y circulación del personal internacional, debido a pandemia por Covid-19, podría explicar en parte por qué la proporción de personal humanitario nacionales víctimas en 2020 fue incluso superior a la habitual: 95 %.- La principal foco de violencia fue Sudán del Sur, Siria y la República Democrática del Congo. Otros lugares con muchos incidentes violentos fueron Malí y la República Centroafricana, donde los incidentes se ha duplicado desde 2018.- En 2020, Afganistán no ha sido, por primera vez en 20 años, uno de los cinco lugares más violentos para los trabajadores humanitarios.- Los ataques contra personal humanitario en Tigray (Etiopía) aumentaron durante 2020 y han empeorado aún en 2021.El personal humanitario está para ayudar a las personas más vulnerables del mundo cuando se produce algún desastre.No obstante, se enfrenta a amenazas cada vez mayores en todo el mundo. En los últimos 20 años se han multiplicado por diez los tiroteos, los secuestros y otros ataques contra las organizaciones humanitarias. Tan solo este año han muerto en zonas de conflicto al menos 72 trabajadores humanitarios.En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria rendimos homenaje al personal de ayuda humanitaria de todo el mundo y nos comprometemos a hacer todo lo posible por protegerlo y por proteger su vital labor.La campaña de este año para el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria se centra en la crisis climática, que amenaza los hogares, los medios de subsistencia y las vidas de algunas de las personas más pobres del mundo.Únase a #TheHumanRace para contribuir con su ejercicio diario a enviar a los líderes mundiales el mensaje de que la acción climática no puede dejar a nadie atrás.La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Pero es una carrera que podemos y debemos ganar.Pongámonos las zapatillas de correr, unámonos a la campaña TheHumanRace y, juntos, asegurémonos de que todas y todos llegamos a la meta.