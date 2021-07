Día Internacional de Nelson Mandela: Una vida al servicio de la humanidad

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Nelson Mandela

El 18 de julio de cada año, día de nacimiento de Nelson Mandela, la ONU se une al llamamiento de la fundación que lleva su nombre para dedicar 67 minutos de nuestro tiempo a ayudar a los demás, homenajeando a Nelson Mandela en su día.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/events/mandeladay/

Durante 67 años Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre.En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio «Día Internacional de Nelson Mandela» en reconocimiento de la contribución aportada por el ex Presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.En la resolución 64/13 de la Asamblea General se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo.La Asamblea General, en su resolución A/RES/70/175 decidió ampliar el alcance del Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra cada año el 18 de julio, para que también se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.La Asamblea General adoptó en diciembre del 2015 la revisión de las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos". El Grupo de Expertos recomendó que las reglas revisadas fueran también denominadas "Reglas Nelson Mandela" en homenaje al legado del difunto Presidente de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, quien pasó 27 años en prisión durante su lucha mencionada arriba.El Día Internacional de Nelson Mandela nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la vida y el legado de un legendario defensor de la dignidad, la igualdad, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo.Todos los años, en este día, en que se celebra el cumpleaños de Nelson Mandela, rendimos homenaje a este hombre extraordinario que encarnó las más altas aspiraciones de las Naciones Unidas y de la familia humana.Los llamamientos de Madiba en favor de la solidaridad y el fin del racismo son especialmente pertinentes hoy en día, cuando la cohesión social en todo el mundo se ve amenazada por la división.Las sociedades están cada vez más polarizadas, el discurso de odio aumenta y la desinformación desdibuja la verdad, cuestiona la ciencia y socava las instituciones democráticas.La actual pandemia de COVID-19 ha agudizado estos males y ha hecho que se desvanecieran los progresos logrados en años de lucha mundial contra la pobreza.Como siempre en tiempos de crisis, las personas marginadas y discriminadas no solo son las que más sufren, sino que a menudo se les achacan de problemas que no han causado.La pandemia ha puesto de manifiesto la vital importancia de la solidaridad y la unidad entre los seres humanos, valores que Nelson Mandela defendió y ejemplificó en la lucha por la justicia que mantuvo a todo lo largo de su vida.Mientras no estemos todos a salvo, nadie estará a salvo, y cada cual tiene un papel que desempeñar al respecto.Que nos sirva de inspiración el mensaje de Madiba de que cada uno de nosotros puede hacer una contribución valiosa a la promoción de la paz, los derechos humanos, la armonía con la naturaleza y la dignidad para todos.Rindamos todos homenaje al llamamiento a la acción de Madiba y al poder que nos transmite su legado.