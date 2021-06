Día Mundial del Refugiado: Solo juntos podemos conseguir lo que nos propongamos

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Día Mundial de los Refugiados. Foto: ACNUR

Si algo nos ha enseñado esta pandemia por COVID-19, es que solo podemos salir adelante ante las adversidades si nos mantenemos unidos. Todos y todas hemos jugado un papel para poder salir a flote y mantener la seguridad para todo el mundo. Las personas refugiadas y desplazadas han estado ahí en primera línea. Si les damos la oportunidad, volverán a estar con todos nosotros y nosotras, volverán contribuir para que salgamos de esta más fuertes, más seguros y con un mundo más vibrante para todo el mundo.

Antecedentes

Los refugiados y desplazados forzosos

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/refugee-day

ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha lanzado este 2021 una campaña para elpara pedir una mayor inclusión de las personas refugiadas en los sistemas sanitarios, las escuelas y el deporte. Solo si trabajamos unidos, podremos recuperarnos de la pandemia.Juntos nos cuidamos, aprendemos y brillamos.Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000, en la que declaraba el 20 de junio Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.Cada minuto, veinticuatro personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror.Hay varios tipos de personas desplazadas por la fuerza. Pero todos tienen algo en común:Los refugiados son nuestra principal prioridad y nos preocupamos por ellos en todos los rincones del mundo.Solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva. En promedio, alrededor de 1 millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año.Las personas desplazadas internas no han cruzado las fronteras de sus países para buscar la seguridad. A diferencia de los refugiados, su huida se da dentro de su propio país. Si bien pueden haber huido por razones similares a las de los refugiados, los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. Como resultado, son de las personas más vulnerables del mundo.Las personas apátridas no tienen una nacionalidad y pueden tener dificultades para acceder a derechos humanos básicos. Millones de personas alrededor del mundo se encuentran atrapadas en un limbo jurídico y no son consideradas como nacionales por ningún país afectando el disfrute de sus derechos básicos.Los retornados, o repatriados, son los que consiguen volver a casa, la mejor solución duradera. El regreso a casa concluye un tiempo a menudo traumático en el exilio. Puede pasar meses, años o incluso décadas después de que tuvieran que huir, y en ocasiones no llega a suceder del todo.