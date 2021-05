El camino para alcanzar una paz duradera: aprovechar el potencial de la juventud para la paz y la seguridad

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



La Policía, de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), ofrece clases de inglés para mujeres desplazadas en El Fasher, Sudán

El Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, el 29 de mayo, brinda la oportunidad de reconocer la valiosa contribución del personal uniformado y civil a la labor de la Organización. También rendimos homenaje a más de 4000 trabajadores de personal de la paz que han perdido la vida defendiendo los valores de las Naciones Unidas desde 1948, incluidas las 130 perdidas del año pasado.

Mensaje del Secretario General

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://www.un.org/es/observances/peacekeepers-day

Este año, nuestro personal de paz se ha tenido que enfrentar a mayores desafíos y amenazas. Como el resto del mundo, tienen que enfrentarse a la pandemia por COVID-19, pero, además, tienen que responder a la constante exigencia de respaldar y proteger a la gente de los países en los que están destinados.Este 2021, el tema del Día esEn la actualidad, decenas de miles de jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, están desplegados en todo el mundo. Desempeñan un una función de vital importancia al ayudar a las misiones para llevar a cabo las actividades que se les han encomendado, incluida la protección de los civiles. En las operaciones de paz de la ONU —en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad 2250, 2419 y 2535— han incrementado las colaboraciones con los jóvenes y grupos juveniles para ayudar a desarrollar una paz sostenible y a aplicar sus mandatos sobre el terreno.La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de algunos observadores militares en Oriente Medio con el fin de formar el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), con el fin de supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.Desde entonces, más de un millón de mujeres y hombres han servido en 72 misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lo que ha influido de manera directa en las vidas de millones de personas y ha salvado un sinfín de ellas. A día de hoy, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene desplegados a más de 89.000 miembros del personal militar, policial y civil en 12 operaciones.Para conmemorar el Día en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Secretario General colocará una ofrenda floral en honor de todo el personal de mantenimiento de la paz que perdió la vida mientras servía bajo la bandera de las Naciones Unidas durante las últimas siete décadas. Además, se celebrará una ceremonia virtual en la que se otorgará la medalla Dag Hammarskjold a título póstumo al personal de paz que perdió la vida en 2020. También se presentará el Premio Anual al Mejor Defensor Militar de las Cuestiones de Género en dicha ceremonia.- Para 2030, se prevé que el número de personas de 15 a 24 años de edad aumente a casi 1300 millones.- Alrededor del 87 por ciento de los jóvenes viven en países en desarrollo y el 30 en países frágiles y afectados por los conflictos- Los jóvenes son agentes clave del cambio en la construcción de sociedades justas y pacíficasEn el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas se rinde homenaje a los más de un millón de mujeres y hombres que han servido en la primera línea de los conflictos y a los más de 4.000 que han perdido la vida en acto de servicio. Su sacrificio al servicio de la paz nunca será olvidado.Expreso mi profunda gratitud a los 85.000 efectivos civiles, policiales y militares desplegados actualmente en algunos de los puntos más conflictivos del planeta para proteger a las personas vulnerables y ayudar a construir la paz. Pese a las restricciones impuestas por la pandemia, así como el riesgo de infección, estos hombres y mujeres han proseguido su misión al tiempo que apoyaban a las autoridades locales en la lucha contra la COVID-19. Ofrezco mis más sinceras condolencias a las familias de los miembros de las fuerzas de paz que han sido víctimas de esta terrible enfermedad.La celebración de este año se centra en la cuestión central de la juventud, la paz y la seguridad. En todos los países en los que trabajan nuestras fuerzas de paz, la paz solo puede lograrse con la participación activa de los jóvenes. El mundo debe hacer mucho más para atender sus necesidades, amplificar sus voces y garantizar su presencia en el momento de adoptar decisiones.Nuestras misiones desempeñan un importante papel en la protección y el apoyo a los jóvenes, en particular a las mujeres y las niñas, para reducir la violencia y mantener la paz. En la República Democrática del Congo, la MONUSCO trabaja con jóvenes vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados, a fin de ofrecerles alternativas viables y sostenibles a la violencia. En Sudán del Sur, la inclusión de grupos de jóvenes en los procesos de paz ha contribuido a reforzar las relaciones entre los actores subnacionales y nacionales. En la República Centroafricana y en Malí, la MINUSCA y la MINUSMA han colaborado estrechamente con los representantes de los jóvenes para aumentar la participación electoral en las últimas elecciones.Uno de nuestros mayores puntos fuertes es nuestro propio personal joven de mantenimiento de la paz, en particular las mujeres jóvenes de mantenimiento de la paz, que contribuyen cada día a derribar estereotipos de género profundamente arraigados e inspiran a las mujeres jóvenes y a las niñas a buscar sendas y oportunidades no tradicionales.El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas contribuye a propiciar la paz en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Hoy y todos los días, rendimos homenaje a la dedicación y la valentía de nuestro personal de mantenimiento de la paz, que ayuda a las sociedades a alejarse de la guerra y a avanzar hacia un futuro más seguro y estable.