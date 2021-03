Los jóvenes representan la primera línea de lucha contra el racismo

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Manifestantes contra el racismo en Brooklyn, Nueva York, exigen justicia por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Foto: ONU.

El Secretario General de la ONU subrayó este viernes el destacado rol que juegan los jóvenes, cuyas actitudes y comportamientos “marcarán la forma y el aspecto futuros de nuestras sociedades”, en la lucha contra el racismo y les emplazó a enseñar a todo el mundo “que todas las personas nacen iguales”. “La supremacía racial es una mentira maligna. El racismo mata”, resaltó el titular de la ONU.

El racismo, una triste realidad vigente

La importancia de la justicia restitutiva en la reparación de los errores del pasado

Violencia policial: Hay que abordar el racismo dentro de todas las instituciones

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - en https://news.un.org/es/story/2021/03/1489732

En su mensaje en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra cada 21 de marzo, António Guterres recordó que durante el año pasado, y tras el asesinato del ciudadano estadounidense George Floyd, se sucedieron múltiples movilizaciones antirracistas en todo el mundo que buscaban “protestar contra la cruel pandemia mundial del racismo”.“Reconoció el racismo como lo que es. Peligroso, abominable, repulsivo y ubicuo. El racismo es un mal mundial profundamente arraigado. Trasciende generaciones y contamina sociedades. Perpetúa la desigualdad, la opresión y la marginación”, denunció.El titular de la ONU llamó a condenarlo “sin reservas, sin vacilaciones y sin condicionamientos” dondequiera que lo veamos.Unas horas más tarde y ante los Estados miembros de la Asamblea General, Guterres retrocedió al pasado y recordó los orígenes de la celebración de este Día, cuando el 21 de marzo de 1960 la policía sudafricana mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica contra las leyes racistas del apartheid."Hoy, el apartheid está muerto. Pero, lamentablemente, el racismo sigue vivo, en todas las regiones y en todas las sociedades”, alertó.El Secretario General destacó que gran parte del racismo actual se asienta “en siglos de colonialismo y esclavitud” y que se traduce en la “omnipresente discriminación y exclusión” que padecen las personas afrodescendientes, o la “injusticia y opresión” que sufren los pueblos indígenas y otras minorías étnicas.Añadió que el racismo y la discriminación también son patentes “en el antisemitismo, el odio antimusulmán, el maltrato a algunas comunidades cristianas minoritarias y otras formas de intolerancia y xenofobia”, o contra las personas de ascendencia asiática a las que se acusa de injustamente por la aparición del coronavirus.Guterres aprovechó la efeméride para recordar que la celebración este año del vigésimo aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban nos dan la oportunidad de evaluar honestamente “dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir”.A continuación, recordó la necesidad de combatir el racismo a diario y a todos los niveles, especialmente en el reconocimiento de las injusticias históricas que han contribuido “a la pobreza, al subdesarrollo, a la marginación, a la exclusión social y a la inestabilidad de las personas y de los países”.“Es hora de reconocer y reparar los errores de antaño y revertir sus consecuencias. La justicia restitutiva es esencial para la reconciliación, la prevención de conflictos y la creación de sociedades basadas en la equidad, la igualdad, el respeto y la solidaridad” y “puede ayudar a reparar el contrato social entre las personas y el Estado”.Finalmente, destacó que, en un contexto de sociedades progresivamente más multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, es necesaria una mayor inversión política, cultural y económica en inclusión y cohesión.“Tenemos que aprovechar los beneficios de la diversidad en lugar de percibirla como una amenaza”, resaltó.Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos abordó el tema de la brutalidad policial y la discriminación racial contra los afrodescendientes durante una presentación ante el Consejo de derechos Humanos.Michelle Bachelet calificó como “imprescindible” el hecho de acabar con la violencia policial, pero indicó que ésta no dejará de producirse a menos que tratemos la problemática del racismo dentro de cada institución.“Sin embargo, no tendremos éxito en este empeño hasta que nos demos cuenta de que la impunidad de la violencia ejercida por la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra los afrodescendientes no surge en el vacío; que las autoridades policiales y judiciales son un reflejo de nuestras sociedades; y que, a menos que abordemos el racismo sistémico dentro de todas nuestras instituciones, nunca podremos "arreglar" a la policía por sí sola”.Bachelet explicó que la semana pasada se reunió con familiares de víctimas asesinados por las fuerzas del orden.“Su valor y sus descripciones del impacto y el trauma continuo de perder a su hijo o hermano de forma tan repentina y violenta me afectó profundamente”, dijo.“Para terminar con las injusticias raciales entre las fuerzas del orden, no podemos ver simplemente la punta del iceberg, tenemos que abordar la masa que está bajo la superficie”, señaló.Bachelet anunció que el próximo mes de junio presentará un informe al Consejo donde recomendará un “programa de cambios transformadores” que sirva para acabar con el racismo sistemático y la brutalidad policial contra africanos y afrodescendientes, y para promover la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas.También analizará las respuestas de los gobiernos a las recientes manifestaciones en favor de la justicia racial, e incluirá informes sobre el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, los transeúntes y los periodistas por parte de las autoridades, así como amenazas más generales a los afrodescendientes y a otras personas opuestas al racismo.