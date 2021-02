'Un compromiso de campaña no basta para llevarse por delante el edificio constituyente', dice el FOCIS

Constitución de Salta

Texto completo de la declaración

Al tiempo que niega la urgencia de la convocatoria a la elección de convencionales constituyentes, la declaración del FOCIS considera que el proceso reformista lanzado por el gobierno comporta obrar «a los empellones» y rechaza lo que llama «conminación» a la Legislatura y que se concreta en el señalamiento de una fecha para la convocatoria a elecciones constituyentes, «cuando todavía no hay sanción de ley que declare la necesidad de la reforma».El FOCIS, como muchos otros sectores políticos, sociales, profesionales y académicos se declara partidario de reformar, pero piensa que el gobierno debería debatir con todos y asegurar, por lo menos, que la elección de convencionales constituyentes no se lleve a efecto con el mismo sistema electoral tramposo, sesgado y penalizador de la representación de las mujeres y de otras minorías con que se eligen a los legisladores ordinarios.Ante el impulso que el señor Gobernador ha decidido dar a la propuesta Reforma de la Constitución Provincial, el FORO DE OBSERVACIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DE SALTA (FOCIS), declara:Que no parece oportuno en la situación económica y social en la que se encuentra nuestra Provincia motivada por la pandemia y la herencia recibida, cuyas consecuencias todavía no hemos mensurado correctamente, ponerle plazo perentorio a tan importante decisión.Y mucho menos hacerlo en sesiones extraordinarias de la Legislatura, no aptas para tratar asuntos de fondo como lo es la reforma de nuestra Ley Fundamental.Tampoco aparece o no se ha explicado que haya alguna urgencia que motive la convocatoria a elecciones de constituyentes en un año electoral, y peor, conjuntamente con la elección de medio término para renovar las Cámaras de Senadores y de Diputados y alguna otra elección municipal.Hemos manifestado antes que es absolutamente necesaria una Reforma Constitucional en Salta. Pero también dijimos que estas leyes fundamentales requieren para su enmienda una amplia participación ciudadana. Esto no se hace así, a los empellones, en medio de una crisis social y económica tremenda y para peor, con esta especie de “conminación” a la Legislatura hecha mediante el llamado a elecciones de constituyentes cuando todavía no hay sanción de ley que declare la necesidad de la reforma, texto necesario según las normas de la propia Constitución.La razón esgrimida por el señor Gobernador de que se trata de un “compromiso de campaña” no basta para llevarse por delante el edificio constituyente tal como está diseñado.Es cierto que deben reducirse los tiempos de los mandatos de Gobernador y Vice, de los Intendentes y de otras autoridades ejecutivas. También somos conscientes que deben estructurarse de modo diferente las Instituciones provinciales de control, hoy inexistentes o ausentes ante el desmadre de los bienes y de las cuentas públicas. La Auditoría tal como ahora funciona no le sirve al Estado Provincial ni al pueblo, deben ingresar a su seno profesionales capacitados, y no tener preeminencia en su dirección representantes políticos del gobierno de turno,cuya conducta y procedimientos justamente son los que deben ser vigilados.Y además está el Poder Judicial, tan cuestionado en Salta por las excesivas facultades de la Corte de Justicia, que debe a nuestro juicio limitarse a ser un Tribunal de Control Constitucional, modernizando su estructura excluyéndola del control del Consejo de la Magistratura y de la casi inexistente Escuela de la Magistratura. Con eso se evitará la “endogamia” existente en el seno de ese Poder, y lo peor, el “control” de la Corte sobre los jueces inferiores, su falta de independencia, situación inaceptable en la organización republicana.Y hay cuestiones que atañen a principios constitucionales básicos incumplidos actualmente a los que estamos obligados por la Constitución Nacional y los Tratados suscriptos con Organizaciones Internacionales. Estos son los del mismo valor del voto de cada ciudadano, y la representación igualitaria de las mujeres en cualquier estamento del Estado Provincial, pero sobre todo en la Legislatura. Una reforma no puede olvidar esos principios, en una Provincia que tiene un Senado donde actualmente ejerce una sola mujer entre 23 miembros, y en la que hay Departamentos que nunca, léase bien, nunca hubo representación femenina.Y es grave que un ciudadano habitante en Capital, Orán o San Martín esté sub-representado en las cámaras legislativas por la subdivisión en Departamentos que rige arbitrariamente en la Provincia. Igualmente, si se utilizara el sistema de la actual Ley Electoral para la elección de constituyentes “estaría cantado el resultado”, como se escuchó días pasados. La reforma podrá ser formalmente válida, pero carecería de legitimidad, se trata de un asunto de suma importancia porque hace a la igualdad de los ciudadanos y a la adecuada representación de las minorías.En suma, en el momento oportuno estaremos dispuestos a debatir las reformas a la Constitución Provincial con todos los sectores, a punto para escuchar las razones de cualquier persona o grupo para mejorar las nuestras, hacerlo con tranquilidad de espíritu , pero exigiremos que se escuche y respete la opinión de absolutamente todos los salteños que deseen expresarse.Estaremos en FOCIS dispuestos para comparecer ante las Cámaras legislativas, sus diversos bloques o integrantes, las Entidades Profesionales y de Empresarios y Trabajadores de Capital y del Interior, los representantes de nuestras Universidades, en fin creemos en el debate amplio porque así lograremos con esta Reforma Constitucional una Provincia mejor.