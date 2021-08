Mejor ser aburridos, como los suizos

Orson Welles

Quienes han hecho un esfuerzo científico para responder a esta pregunta son los señores y señoras que trabajan en la Economist Intelligence Unit (EIU), que es una división del Economist Group dedicada especialmente a brindar servicios de pronóstico y asesoría a los diferentes agentes económicos internacionales, a través de investigación y análisis que adoptan la forma de informes mensuales de país, pronósticos económicos, informes de servicio de riesgo país e informes de la industria.

El aburrimiento en Suiza

El caso de la Argentina y Orson Welles

Son ellos precisamente los que elaboraron el llamado where-to-be-born index (anteriormente llamado índice de calidad de vida o QLI), con la intención de medir qué país ofrece las mejores oportunidades para llevar una vida saludable, segura y próspera en los años venideros.El índice calculado para 2013, que incluye datos de 80 países y territorios, utiliza, junto con pronósticos del futuro PIB per capita para determinar la puntuación de un país, que llega hasta un máximo de 10.Algunas de las variables consideradas son:* Bienestar material medido por el PIB per capita (en dólares, a PPA constante de 2006)* La esperanza de vida al nacer* La calidad de vida familiar basada principalmente en las tasas de divorcio* El estado de las libertades políticas* Seguridad laboral (medida por la tasa de desempleo)* Clima (medido por dos variables: la desviación promedio de las temperaturas mensuales mínima y máxima de 14 grados Celsius; y el número de meses en el año con menos de 30 mm de lluvia)* Calificaciones de seguridad física personal (basadas principalmente en las tasas de homicidio registradas y las calificaciones de riesgo de delitos y terrorismo)* Calidad de vida comunitaria (basada en la pertenencia a organizaciones sociales)* Gobernanza (medida por calificaciones de corrupción)* Igualdad de género (medida por la proporción de mujeres que ocupan escaños en las asambleas parlamentarias).El caso es que este índice, cuya última versión data del año 2013, coloca aen la primera posición, con un puntaje de. La, que aquel año tenía un gobierno kirchnerista, como lo tiene ahora, ocupa el lugar nº 37 (en la mitad de la tabla) con un puntaje deDesde luego, el problema no son las diferencias en calidad de vida entre Suiza y la Argentina, que son bastante bien conocidas, sino el hecho de que el índice de la Economist Intelligence Unit (basado en el quality-of-life index de 1988) incluye lo que se conoce como «philistine factor» (para la falta de cultura) y también el llamado «yawn index» (o índice de bostezo) que mide el grado de «aburrimiento» de un país.Para muchos, Suiza es un país bastante aburrido, pero la discusión no es esta. Debemos pensar por qué motivo, a pesar de ser tan aburrido, Suiza aparece en el primer lugar en el ranking mundial de mejores países para nacer y pensar también por qué la Argentina ocupa un lugar tan modesto.Los que deseen investigar un poco más, podrían centrarse en determinar por qué un país tan cercano a la Argentina como Chile tiene un score más alto que países como Francia, el Reino Unido, Japón o España.Pero para enfocar mejor el «aburrimiento» suizo, nada mejor que leer la opinión de un anónimo residente extranjero en este país:He conocido en Hungría la persecución de los nazis como judío, la discriminación de los comunistas como hijo de un capitalista... He conocido la Italia de la posguerra, en donde la Iglesia trataba de dictar el comportamiento de todos. He conocido Francia con huelgas y manifestaciones. He conocido a los EE.UU. en 1957 con su discriminación contra las personas de color (así es como se llamaban a sí mismos).Y luego descubrí Suiza.El primer día de mi estadía abrí la radio y escuché una transmisión sobre los jardines de la ciudad. Durante una hora entera explicaron qué flores se iban a ver y cuál era el horario de las visitas guiadas.Me quedé en ese país durante dos años. Lo más emocionante que sucedió durante ese período fue un accidente de lodo que aisló una aldea después de una fuerte lluvia. ¡Ni siquiera los suizos logran controlar el clima!¿Qué más se puede encontrar en los periódicos locales? (cada cantón, ciudad más grande e incluso más pequeña publica varios de ellos). Detalles sobre los artículos a la venta en las tiendas locales. Programas de cine. Investigación sobre algún delito cometido por una persona con retraso mental.La política local es un tema importante. Los ciudadanos deben votar en la mayoría de las decisiones tomadas a nivel de la aldea, la ciudad, el cantón y rara vez en toda la Confederación Suiza. Una noche fui a una reunión del ayuntamiento de la ciudad en donde vivía. La agenda se mantuvo sin cambios durante bastantes reuniones porque cada ciudadano tenía derecho a expresar (algunas veces de manera exhaustiva) su punto de vista. La pregunta era qué diseño debería aceptarse para una salida propuesta de una carretera vecina. Por supuesto, cada ruta afectaría la propiedad de alguien.Ir de compras también está lleno de aventuras imprevisibles En todo el país hay exactamente tres cadenas: Migros, Coop y Denner y sus tiendas vienen en tres tamaños. En todos los tamaños la misma forma de exhibir la mercancía, no se admite fantasía local.Los fines de semana: senderismo por la montaña. No hay posibilidad de perderse; en cada sendero, una señal indica los distintos destinos a los que se puede llegar y también el tiempo necesario para un suizo medio. (Para extranjeros es recomendable agregar un coeficiente multiplicador).En las calles ni una colilla, ni un papel. Y tampoco un mendigo. Aparentemente, todos los suizos son buenos burgueses ocupados, algunos probablemente más ricos que otros, pero todos pasan su tiempo trabajando... o disfrutando del hermoso paisaje, ya que Dios les ha asignado el mejor país para practicar senderismo o esquí.Parece evidente entonces que para quien busca emociones, Suiza no es el país más indicado. ¿Pero es tan malo para vivir?En la célebre película «The Third Man», estrenada en 1949 y dirigida por Carol Reed, el personaje que interpreta(el pícaro Harry Lime) compara la agitación italiana con la quietud suiza.Lime dice que durante más de 30 años Italia vivió guerras, terror y asesinatos bajo los Borgia, pero que en ese mismo tiempo produjo a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. Suiza, en cambio, tuvo 500 años de paz y democracia, y solo produjo el reloj cucú.El problema aquí es que la Argentina, durante los Kirchner, no produjo a ningún Miguel Ángel, a ningún Leonardo da Vinci y no asistimos a ningún Renacimiento. Es decir, nuestras miserias sociales no produjeron una revolución en el pensamiento, en las artes o en las ciencias. Al contrario, desde 2003 en adelante, todos nuestros indicadores de calidad de vida -incluido el de la diversión, por supuesto- se han venido deteriorando sin remedio.Porque el hecho de que la Argentina sea un país «divertido» como insinúa la señoralo desmiente la persistente amargura de sus habitantes (que no ha dejado de crecer) y la cada vez más grande cantidad de argentinos y argentinas que se muestran dispuestos a emigrar,