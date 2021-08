La pesadilla de las huelgas salvajes en los servicios públicos

Docentes en marcha por las calles de Salta

Lo que llama la atención de la huelga docente en Salta es la enorme incapacidad que año tras año demuestran el gobierno y sus funcionarios frente a un fenómeno que, con poco, los desborda y frente al cual se sienten inermes y desorientados.

Desde que estas huelgas se producen (y hablamos de más de 25 años) tanto la organización espontánea de los huelguistas como sus métodos apenas han cambiado. Pero lo que es muy sorprendente es que tampoco el gobierno ha cambiado sus estrategias de resolución de este tipo de conflictos. Tal parece que algunos no han aprendido nada de las huelgas precedentes.Es evidente para cualquiera que las pujas distributivas son un fenómeno recurrente; es decir, que cada cierto tiempo llega un punto en el que el conflicto -que permanece larvado y aparentemente resuelto durante largos meses- vuelve a hacer crisis y a eclosionar en protestas, en abstención de trabajo y en el entorpecimiento calculado del ejercicio de algunas libertades públicas, como la libertad de circular.Sea buena o mala la estrategia de los huelguistas, encaje o no en las leyes vigentes, esque el gobierno se vea sorprendido (y muy malamente sorprendido) cada vez que los trabajadores docentes a sueldo del Estado buscan por vías no del todo transparentes y legales la mejora de sus condiciones de trabajo, incluida la cuantía de su salario.¿Es que acaso el gobierno no sabe el efecto que la inflación proyecta sobre el poder adquisitivo de los sueldos? ¿Es que nadie le informa a los funcionarios sobre el estado de insatisfacción del colectivo docente sobre sus condiciones de labor?Las huelgas docentes de hoy son diferentes a las de ayer, simplemente porque hay más docentes, más escuelas, más alumnos y más coches en las calles. No es lo mismo cortar una calle en los años 90 del siglo pasado que hacerlo en los 20 del presente. Las tácticas asamblearias de los trabajadores en conflicto tampoco han variado mucho. La culpa de que huelgas de este tipo se repitan puntualmente cada año es también de los trabajadores y de la poca imaginación que le ponen al asunto.Probablemente no le pongan más imaginación (entusiasmo felizmente no les falta) porque están seguros de que el gobierno, más tarde o más temprano va a venir al pie y que, cuando el conflicto finalice, sus recibos de sueldo permanecerán intocados, a menos, claro está, que un empleado infiel del Ministerio de Educación tunee a mano el sistema de liquidación de sueldos para engordar maliciosamente los recibos.En este asunto de la huelga docente, que sufre toda la sociedad (y no solo la comunidad educativa, como se acostumbra a decir con ligereza) las culpas son compartidas.Culpa tiene (y mucha), que desde hace años deja en manos de contadores (con todo el respeto que merece esta digna profesión, la negociación colectiva no está entre sus habilidades más destacadas) y pequeños ututos que piensan que pueden manejar un conflicto redistributivo como quien arregla las listas para una elección a concejales. No es posible que el gobierno tenga a mano tantos recursos legales para introducir racionalidad en un conflicto como este, y que antes de usarlos (probablemente porque muchos no saben cómo ponerlos en marcha), prefieran vallar la Plaza 9 de Julio o mandar a la Policía a repartir palos.Culpa tienen (y mucha)que legalmente representan a los docentes porque el hecho de que por debajo de su poder de representación se alce una fuerza incontrolada de tamaña magnitud como la de los llamados «autoconvocados» es un síntoma de que algo no están haciendo bien para que la base obrera los considere la «burocracia sindical». Hacen falta, sin dudas, sindicalistas más activos, más atentos a la realidad y sobre todo mejor formados en materia económica y sindical.Culpa tienen (y mucha), porque si fueran capaces de hacer las cosas bien, estas huelgas no se repetirían con tanta frecuencia. Sus argumentos son muy respetables y cada año parece que lo son más, pero no ha de perderse de vista que a cierta parte de los «autoconvocados» les encanta victimizarse (que me pegan, que me gritan, que me insultan) y reclamar la simpatía y la solidaridad de los demás, pero no les gusta que les digan lo que ellos hacen mal, como seguramente no les gustará este párrafo.En suma, que los tres deberían ponerse a trabajar, no ya para solucionar este conflicto, sino para aprender cómo se soluciona uno cualquiera. El recurso a la fuerza en materia de relaciones laborales es (y así debería ser siempre) ultima ratio; y esta fuerza se ejerce, no ya contra un grupo de contadores con poca experiencia en la materia, sino contra la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, lo más aconsejable es pensar las cosas dos veces y estar dispuestos, siempre y en todo lugar, a colocar en un segundo plano las reivindicaciones propias (incluso las legítimas), por detrás de algo que se llama el «interés general», que existe, a pesar de la miopía del gobierno y de sus torpes contadores.