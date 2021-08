Conmoción por la noticia de un 'feto' apuñalado hasta la muerte en Orán

Imagen ilustrativa

El encabezamiento de la noticia dice así: «La autopsia del feto de siete meses arrojó que el motivo del deceso fue a causa de 'hemotorax (sic) bilateral y hemopericardio con lesiones de arma blanca'. La justicia caratuló la causa como 'supuesto homicidio'».

Esta breve descripción del suceso -adelantamos- ha provocado la inmediata perplejidad de los lectores y no poca confusión acerca de naturaleza del hecho y sus consecuencias jurídicas.Para empezar, se ha de recordar que, según el Diccionario de la Lengua Española, «feto» es el «embrión de los mamíferos placentarios y marsupiales, desde que se implanta en el útero hasta el momento del parto».Es decir que, en este caso, solo se puede hablar de «feto»Si la única víctima del suceso es el «feto» (es decir, el no nacido), no corresponde abrir una investigación por «homicidio» (Arts. 79, 80 y 81 del Código Penal), sino investigar(Art. 85 CP).Si, como dice la autopsia practicada, el «feto» ha muerto a puñaladas, es lógicamente imposible que la madre que lo portaba en su vientre no haya recibido ella misma las puñaladas, en cuyo caso la investigación criminal se debería extender a un posible delito de lesiones (si es que la madre no ha muerto también a consecuencia de las mismas puñaladas).Ahora bien. Si la personita hallada en el basural, envuelta en una prenda de vestir y con el cordón umbilical (y se supone que la placenta) todavía unido a su cuerpo, ya no se encontraba en el vientre materno, y murió apuñalada,. La madre solo pudo haberla expulsado de su seno en alguna de estas dos condiciones: 1)(en cuyo caso ya no es un feto), o 2)(en cuyo caso ya no puede volver a morir a puñaladas).Un ser humano nacido aun antes de términoLo que resulta realmente agraviante para cualquier lector de conocimientos medios es que en la información periodísstica (y judicial) se haga referencia a una «autopsia» y no se aclare en ningún momento si la persona apuñalada llegó a nacer o no lo hizo. Algo que es mucho más grave, si se tiene en cuenta que no se trata de una circunstancia muy difícil de establecer.En otra parte de la información se dice que «se labró la correspondiente acta de defunción y se trasladó el feto a la morgue del hospital local para posterior».Si esta información proviene de la justicia, correspondería que el auxiliar fiscal nos dijese qué diferencia hay entre las acciones de «enterrar» e «inhumar», porque según el Diccionario «enterrar» significa dar sepultura a un cadáver; e «inhumar» significa enterrar un cadáver.