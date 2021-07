El gobierno de Salta restituye su web de campaña por la reforma constitucional, pero le hace importantes cambios

Foto motivo principal de la web de campaña del gobierno

La web en cuestión (que funciona bajo el dominio volvamosaserprotagonistas.com.ar) mantiene su estructura gráfica, pero de ella han desaparecido -estratégicamente- los mensajes firmados por el gobernador Gustavo Sáenz y por el ministro Ricardo Villada, así como cualquier elemento identitario del gobierno de Salta.

Sin embargo, los cambios introducidos en la web no son suficientes para aclarar el punto principal:Porque si cuando se lanzó estaba muy claro que la factura la pagaba el gobierno de Salta, ahora que la web es la misma, quitando las firmas del Gobernador y su ministro,Pero hay algo más: sea quien sea el que pague la factura de la web, con la firma del Gobernador o sin ella, la comunicación oficial no tiene derecho a interferir en el libre debate preelectoral, porque las salidas que propone para reformar la Constitución, los objetivos que proclama y el elogio global al proceso de reforma suponenSi, como se sospecha, la web volvamosaserprotagonistas.com.ar está siendo pagada por el gobierno (que debe permanecer neutral en la contienda electoral) y en su mantenimiento se emplea dinero público, la situación no ha mejorado en absoluto con los dos tres cambios que se le han hecho y es deber del gobierno darle de baja de forma definitiva, como expresión de su respeto hacia la libertad de los electores y la de sus futuros representantes.