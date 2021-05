La puntuación en los mensajes de texto importa y mucho

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Imagen ilustrativa

La forma en que usa la puntuación puede cambiar todo el significado de un texto. Un mensaje rápido de agradecimiento puede pasar de ser amistoso a pasivo-agresivo o inducir ansiedad, simplemente cambiando el signo de exclamación a un punto.

, dice la lingüista, autora de "Porque Internet".Los signos de exclamación suenan más educados. Terminar un mensaje de texto con un punto puede ser la forma gramaticalmente correcta de hacerlo, pero puede parecer grosero., dijo McCulloch.La puntuación en línea y en los mensajes de texto es más un efecto que una formalidad. Y para las generaciones que crecieron con Internet, ese efecto se siente alto y claro.No solo todos tenemos algo que nos molesta, sino que hay uno en particular que parece enfurecernos colectivamente: el punto hostil.Una encuesta de redes sociales muy poco científica reveló que muchas personas están leyendo quizás demasiado sobre los signos de puntuación en los textos. Las respuestas de texto que más a menudo hacen que las personas se vuelvan locas tienden a terminar con puntos: "Gracias." "Jajaja." "Seguro."Ni siquiera piense en agregar algunos puntos adicionales para transformar "Gracias". en "Gracias..." Eso enviará al destinatario en picada: ¿Qué significa esto? ¿Están enojados conmigo?Los científicos sociales han confirmado hallazgos similares en investigaciones más rigurosas. Un estudio de la Universidad de Binghamton encontró que terminar un mensaje de texto con un punto hacía que el contenido parecieraque un texto sin puntuación alguna. Por el contrario, un texto que terminaba con un signo de exclamación se consideraba más sincero que sin puntuación.Mientras que las generaciones más jóvenes ven el punto como innecesariamente duro o poco sincero, sus padres no lo ven, lo que crea una desconexión lingüística., dijo Kristen Dickey, ejecutiva de ventas de publicidad en Los Ángeles.Si los padres parecen bruscos o fríos en sus respuestas, hay una buena razón para ello. El lenguaje del texto, como cualquier idioma, está matizado y evoluciona. McCulloch dice que las generaciones mayores aprendieron la puntuación en el contexto de la escritura larga, como notas escritas a mano para amigos, que no tienen las mismas limitaciones de espacio que los mensajes de texto.Pero incluso dentro de Millennials y Gen Z, existen diferencias generacionales que tienen un gran impacto en cómo usamos y vemos la puntuación., dice McCulloch.Ha habido intentos de estandarizar nuestro uso de la puntuación digital. Thesaurus.com, por ejemplo, escribió una guía de puntuación en mensajes de texto que validaba nuestro malestar colectivo por el uso del punto y arrojaba una sombra significativa sobre nuestros padres que cierran sus mensajes de texto con uno:A medida que más plataformas sociales van y vienen y la próxima generación envejece en línea, es posible que nunca estemos libres de los matices de la puntuación digital. Pero McCulloch ofrece algunos consejos que quizás hagamos bien en recordar.