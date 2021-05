Gloria Steinem gana el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Gloria Steinem

La escritora, periodista y activista Gloria Steinem ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, según ha dado a conocer el jurado de esta edición.

Según el veredicto del jurado, Steinem es una. Su activismo,. Finalmente:nació en Toledo (Ohio, Estados Unidos) el 25 de marzo de 1934. Tras graduarse en el Smith College en 1956, se trasladó a la India, donde estuvo dos años gracias a una beca. A principios de la década de los 60, regresó a Estados Unidos y se estableció en Nueva York. Fue entonces cuando empezó a trabajar como periodista para la revista 'Help!', donde publicó su célebre artículo sobre cómo se coló en la Mansión Playboy. A partir de entonces, y siempre como periodista independiente, escribió para 'Esquire' o 'The New York Times Magazine', entre otras publicaciones.En 1971, Steinem fundó, junto con Pat Carbine, la revista 'Ms.', la primera feminista y, también, la primera creada y dirigida sólo por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y, todavía hoy, es miembro de su comité asesor. A lo largo de su extensa trayectoria, ha desempeñado su militancia feminista a través de sus artículos y trabajos periodísticos, y mediante la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los 60 y principios de los 70, Steinem adquirió notoriedad con el artículo 'After Black Power, Women's Liberation' ('Después del poder negro, la liberación de las mujeres'), que apareció publicado en 'New York Magazine' en 1969. Como periodista, ha escrito sobre problemática laboral y sobre derechos de las minorías, y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyado públicamente.Como activista, Steinem, considerada un referente del movimiento por los derechos de la mujer, ha destacado, también, por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.En 1993, fue incluida en el National Women's Hall of Fame y en el año 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas. Barack Obama le entregó, en 2013, la Medalla Presidencial de la Libertad, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem.